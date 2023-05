Bande-annonce Adipurush : Saif Ali Khan impressionne en tant que Lankesh dans Prabhas et Kriti Sanon vedette : les fans impatients exigent son look complet dès que possible

La bande-annonce d’Adipurush est tombée l’après-midi dernier, et elle a créé un énorme émoi parmi les fans et a croisé les vues de la bande-annonce RRR sur YouTube. Prabhas et Kriti comme Ram et Sita l’ont cloué. Ils ont l’air fascinants ensemble, mais une personne qui a volé la vedette est Saif Ali Khan dans le rôle de Lankesh. Son apparence a déçu les fans et les internautes dans le teaser, mais bon sang, la bande-annonce est tellement meilleure et Saif est tellement bon. Depuis la sortie de la bande-annonce d’Adipurush hier, les fans du monde entier ont félicité Om Raut pour sa direction. Bien qu’ils ne puissent s’empêcher de louer le grand monde du Ramayana qu’il apporte avec Adipurush, un autre personnage dont les fans ont été ravis était celui de Saif Ali Khan. Les téléspectateurs ont absolument adoré les aperçus de Saif en tant que Lankesh dans la bande-annonce; en fait, ils voulaient le voir davantage dans le film maintenant.

Regardez la vidéo de Saif Ali Khan dans le rôle de Ravana dans la bande-annonce d’Adipurush.

Les internautes n’ont pas cessé de louer la bande-annonce et l’impact de Saif. Surtout le dernier morceau, où ses yeux bleus s’ouvrent et un monologue de Saif suit avec un éclat de rire, a donné beaucoup de chair de poule. La section des commentaires de la vidéo de la bande-annonce ainsi que les médias sociaux sont inondés d’éloges pour la représentation de Ravana par Saif. Certains fans en voulaient plus, tandis que d’autres sont plutôt charmés par la magie qu’Om Raut et Saif créent avec ce magnum opus. Avec les internautes déversant tant d’amour et d’éloges sur Saif Ali Khan, ce sera un bon moment pour assister à la puissance de Lankesh que l’acteur porte sur grand écran. Eh bien, l’attente sera terminée le 16 juin 2023 et ce film pourrait recréer l’histoire de Prabhas en matière de box-office.

Bien qu’il soit dit que vu le niveau de curiosité autour de la bande-annonce et en particulier pour le look de Saif Ali Khan en tant que Ravana, les réalisateurs ont décidé de maintenir la surprise et de laisser le public ravi de voir le film dans les salles, et donc, à part la bande-annonce, ils pourraient ne rien révéler. Eh bien, c’est une façon assez excitante de garder le public accroché.