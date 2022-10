Bande “Active” officielle de Pixel Watch, jetons-y un coup d’œil

Nous avons notre poignets sur ce que nous pensons être les groupes officiels de Pixel Watch avant la mise en vente de la première montre de Google. Bien que ce ne soit peut-être pas le premier aperçu le plus excitant d’un produit que nous vous ayons jamais montré, puisqu’il n’y a pas de montre à y attacher, nous avons pensé que certains pourraient le trouver intéressant.

Les deux groupes que nous avons accrochés sont étiquetés comme le “groupe actif” de Pixel Watch dans “Chalk” et “Lemongrass”. Nous connaissions également les versions “Charcoal” et “Obsidian” du méga-détaillant qui les a brièvement mises en vente, mais n’a pris que ces deux-là. Nous avons payé 49 $ pour chacun, alors j’imagine qu’ils coûteront cela une fois officiellement disponibles.

Ce sont les bandes “Sports” que nous avons vues dans d’autres fuites, mais encore une fois, la boîte indique en fait “Active band” au dos dans l’emballage officiel de Google. In pourrait s’appeler “Sports” en dehors des États-Unis et “Active” ici. Je ne suis pas sûr que cela importe beaucoup. Quoi qu’il en soit, au dos de la boîte, vous pouvez voir les couleurs officielles, la taille du poignet pour les petits et grands bracelets inclus, et qu’ils fonctionnent “uniquement avec Google Pixel Watch”. Mmmm, des systèmes propriétaires, savoureux.

Le petit bracelet actif Pixel Watch convient aux poignets de 130 à 175 mm, tandis que le grand bracelet mesure de 165 à 210 mm.

En ce qui concerne le reste des détails, nous voyons les instructions pour attacher ou détacher les bracelets Pixel Watch, ainsi que pour mettre la montre. Google propose même des conseils de nettoyage si vous êtes occupé dans votre Pixel Watch et que vous avez besoin de l’essuyer. Le guide répertorie g.co/pixelwatch/care et g.co/pixelwatch/help en tant que liens que vous visiterez à l’avenir, qui ne sont actuellement pas en ligne.

Le retrait et la fixation d’un bracelet Pixel Watch semblent assez délicats, car il y a apparemment un “bouton de sécurité du bracelet” sur lequel vous appuyez avant de faire une manœuvre de glissement pour le détacher ou le placer. Lors du retrait, vous appuyez physiquement sur ce bouton, mais lors de la fixation, vous utilisez la bande pour appuyer dessus. Et cette diapositive a beaucoup de sens si l’on considère les vidéos promotionnelles de Google qui ont montré une torsion de la Pixel Watch en bandes.

Comme je n’ai pas de montre Pixel pour le moment, je ne peux pas vous dire comment elles s’adaptent, seulement qu’elles ressemblent à des bracelets de montre en caoutchouc très haut de gamme. Je mettrais la qualité au-dessus des bandes actives de Samsung et aussi bonne sinon meilleure que celle d’Apple. Ces bracelets Pixel Watch sont assez doux au toucher.

Comme un bracelet Apple Watch, vous les ferez passer à travers un trou initial, clipsez le bracelet en place, puis placez le supplément sous le bracelet lui-même, sur votre poignet. Nous le savions d’après toutes les photos qui ont déjà fait surface, mais nous voulions vous le montrer ici, au poignet.

Et bien, c’est à peu près tout. Les bandes sont de très haute qualité. À 49 $, ils ne sont certainement pas bon marché, mais après avoir caressé ces deux-là pendant un moment, je ne peux pas dire que je suis fou de payer autant tant qu’il résiste à la sueur et à l’utilisation quotidienne. Ce prix correspond également au groupe Sport d’Apple et est supérieur de 10 $ à l’offre similaire de Samsung.

encore 3 jours.