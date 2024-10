Bandai Namco : les éditeurs sont confrontés à de « nouveaux risques » lors de la planification des sorties

Bandai Namco connaît jusqu’à présent une solide année 2024. Le lancement de l’extension Shadow of the Erdtree d’Elden Ring en juin a déjà contribué à augmenter les bénéfices et a conduit l’éditeur à relever ses prévisions pour l’année à venir.

GamesIndustry.biz a rencontré Arnaud Muller, PDG européen de la société, pour discuter des défis plus larges auxquels sont confrontés les échelons supérieurs du paysage de l’édition. Nous avons déjà publié ses commentaires selon lesquels 2024 sera probablement une « année de stabilisation » pour l’industrie dans un contexte de licenciements et de consolidations généralisés, mais ailleurs dans la conversation, il s’est dit convaincu que 2025 sera une année beaucoup plus forte pour les sociétés de jeux.

Mais une liste de sorties de plus en plus chargée pour l’année prochaine crée des défis supplémentaires pour des éditeurs comme Bandai Namco, en particulier avec les prévisions élevées à respecter. Muller pense que les ventes en cours de Shadow of the Erdtree et le lancement la semaine prochaine de la nouvelle IP Unknown 9 Awakening seront utiles, mais c’est Dragon Ball Sparking Zero de cette semaine qui, selon lui, sera « clé pour [Bandai Namco] pouvoir réaliser [its] objectif pour l’ensemble de l’année. »

Comme tous les éditeurs en ces temps troublés, Bandai Namco évalue soigneusement son pipeline pour les années à venir. Nous avons interrogé Muller sur le processus décisionnel derrière cette évaluation et sur les nombreux facteurs externes qui l’influencent.

La conversation peut être lue ci-dessous, modifiée pour plus de clarté et de concision.

Lorsque vous évaluez votre pipeline de jeux, comment décidez-vous des priorités ? Optez-vous pour des valeurs sûres ou est-ce qu’être averse au risque est réellement risqué en soi ?

Nous avons [frequent] discussions éditoriales et de portfolio avec notre siège japonais mais également au sein de nos organisations européennes. Je pense que nous avons tendance à adopter une approche équilibrée en matière de risques, dans laquelle nous examinons le niveau d’investissement, notre capacité à produire certains de nos jeux par rapport au potentiel des licences existantes et le potentiel de nouvelles licences dans certains segments de marché où nous pensons que nous pouvons faire la différence.

Existe-t-il aujourd’hui des valeurs sûres sur le marché ? Je crois que oui, car certaines licences ont encore du succès et certains studios ont les qualifications nécessaires pour produire des jeux qui plairont à un certain public. Mais je pense que ce que nous constatons – et ce n’est pas différent des autres éditeurs – c’est que lancer une nouvelle licence est devenu de plus en plus difficile. Le coût de développement a augmenté, tout comme le temps de développement, vous devez donc prendre en compte ce nouveau paradigme de risque dans votre processus décisionnel. Vous devez prendre en compte un certain niveau de dépenses excessives en matière de développement et la possibilité de retards dès le premier jour. Sinon, vous allez avoir de mauvaises surprises.

Et bien sûr, vous devez équilibrer votre portefeuille entre les risques et l’innovation, ainsi que certaines des plus grandes propriétés intellectuelles et les paris les plus sûrs. C’est un mélange très difficile parce qu’on ne contrôle pas nécessairement l’année où ils vont tomber. Vous pouvez très bien vous retrouver avec des paris risqués au cours de la même année parce que deux des paris les plus sûrs ont glissé ou vice versa.



Unknown 9 Awakening de la semaine prochaine est la dernière nouvelle IP de Bandai Namco

Vous ne pouvez pas non plus tenir compte des sorties des autres sociétés, même si nous en savons déjà beaucoup sur le line-up de 2025. En plus de Grand Theft Auto 6 et (espérons-le) Switch 2, il existe de nouveaux Borderlands, Mafia, Death Stranding, Monster Hunter – de nombreux jeux populaires. Quel impact cela a-t-il sur des sociétés comme Bandai Namco, qui est un éditeur majeur mais pas nécessairement l’un des plus importants en Occident ? Comment cela affecte-t-il votre prise de décision ?

Bon, d’abord, je vais vous poser une question en retour : combien de ces jeux arriveront à temps ? Dans quelle mesure ces jeux sont-ils fiables en termes de fenêtre de sortie ? Parce qu’ils ne sont pas différents des autres.

Nous avons la chance de travailler sur des titres qui ne rivalisent pas forcément avec ces jeux en termes de genre et d’IP. Bien sûr, nous nous battons tous pour le même temps de jeu, et les gens ne peuvent pas jouer ou se permettre beaucoup de choses. Cependant, nous pensons que dans les genres et les IP pour lesquels nous créons des jeux, il existe un public intéressé par notre portefeuille, fidèle à certaines de nos IP et qui sera intéressé à acheter nos jeux.

Et je ne parle pas seulement des genres anime ou combat, je parle aussi de notre propre propriété intellectuelle. Little Nightmares 3 a également été annoncé pour 2025, et compte une base de fans qui, espérons-le, seront intéressés à jouer à ce jeu, que GTA arrive ou non en 2025.

Si vous commencez à prendre des décisions en fonction de la date de sortie du concours dès un an avant votre développement, alors [you’ll have trouble]. C’est très différent pour tous les éditeurs. Nous avons la chance d’être dans cet espace où, pour certains de nos jeux, si nous les faisons correctement et que la qualité est au rendez-vous, nous sommes suffisamment confiants pour toucher nos fans et notre public.

Vous avez déclaré que 2024 serait une « année de stabilisation » pour l’industrie du jeu vidéo. Selon vous, que faudra-t-il pour ramener le marché à une croissance significative ?

Premièrement, nous avons besoin d’un environnement macroéconomique adéquat. Cela va être la clé. Nous avons également besoin des bonnes plates-formes et de la bonne base d’installation. Compte tenu du portefeuille de jeux que vous avez mentionné, il y a des projets pour 2025 – si tout cela se concrétise, alors évidemment, je ne vois pas comment le marché ne se développerait pas l’année prochaine.

C’est donc une combinaison de contenu, de pouvoir d’achat – et de nouveaux marchés également. Nous observons certains marchés en croissance significative, sur console mais aussi sur mobile. Nous parlons davantage du Brésil et de l’Amérique du Sud, de l’Inde, etc.

Nous avons également la chance de ne pas être trop affectés par le ralentissement de la consommation en Chine, car les consommateurs chinois achètent majoritairement des jeux chinois. D’autres secteurs, comme l’industrie automobile, sont davantage touchés. Mais l’industrie du jeu vidéo est sans doute moins touchée par cela.

Concernant le besoin de nouvelles plateformes, l’industrie attend des nouvelles de la Switch 2. Quels avantages cela apportera-t-il à Bandai Namco ? Nintendo est-il une grande plateforme pour vous ?

Nous sommes indépendants de la plateforme. Nos jeux sont pour la plupart disponibles sur toutes les plateformes et Switch a toujours été une plateforme importante pour nous. Il n’y a pas que les jeux Nintendo qui se vendent sur Switch : nous avons connu de très forts succès sur cette plateforme. Ainsi, à chaque fois qu’une nouvelle console sortira chez Nintendo, nous serons prêts à y investir. Nous voulons que nos joueurs puissent jouer à nos jeux et à nos IP sur n’importe quelle plateforme dont ils disposent chez eux.