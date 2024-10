Bandai Namco commence à réduire ses effectifs après avoir éliminé les titres de jeux

(Bloomberg) — L’éditeur de jeux vidéo Bandai Namco Holdings Inc. réduit ses effectifs après avoir annulé plusieurs titres en raison d’une demande médiocre, selon des personnes proches du dossier.

L’entreprise basée à Tokyo adopte une approche traditionnellement japonaise en réduisant ses effectifs et en envoyant ses employés dans des pièces où ils n’ont rien à faire, ce qui fait pression sur eux pour qu’ils partent volontairement, ont déclaré les gens, demandant à ne pas être nommés au sujet d’informations privées. Depuis avril, la filiale Bandai Namco Studios Inc. a transféré environ 200 de ses quelque 1 300 employés dans de telles salles et près de 100 d’entre eux ont démissionné, ont indiqué les sources. D’autres devraient partir dans les mois à venir, ont-ils indiqué.

De telles oidashi beya, ou « salles d’expulsion », sont parfois utilisées par des entreprises japonaises dans un pays doté de lois sur la protection du travail parmi les plus strictes au monde. Les employés ne se voient généralement confier aucune tâche liée au travail, mais savent que leur performance donnera aux gestionnaires des munitions pour réduire les indemnités de départ lorsqu’ils partiront. De nombreux employés passent leur temps dans ces locaux à chercher un autre emploi.

Bandai Namco a déclaré que son objectif n’était pas d’expulser les employés de l’entreprise.

« Nos décisions d’interrompre les jeux sont basées sur des évaluations complètes de la situation. Certains employés devront peut-être attendre un certain temps avant de se voir attribuer leur prochain projet, mais nous avançons dans les missions à mesure que de nouveaux projets émergent », a déclaré un représentant de Bandai Namco. « Il n’existe aucune organisation telle qu’une ‘oidashi beya’ aux studios Bandai Namco, conçue pour faire pression sur les gens pour qu’ils partent volontairement. »

Bandai Namco est un nom célèbre dans l’industrie du jeu vidéo, dont les racines remontent à l’introduction du titre d’arcade Pac-Man en 1980. Ses jeux actuels incluent Dragon Ball et Gundam.

Comme ses concurrents, l’entreprise est désormais sous pression pour réduire ses coûts et s’adapter à une baisse post-pandémique du temps dont disposent les utilisateurs pour jouer aux jeux. Les jeux sur smartphone et en ligne ont été les plus touchés par le refroidissement de l’humeur, obligeant Bandai Namco à remanier sa gamme de jeux, ce qui a entraîné 21 milliards de yens (141 millions de dollars) de dépréciations au cours des trois trimestres jusqu’en décembre.

Au cours de l’été, la société a encore fermé le jeu pour smartphone Tales of the Rays et a annoncé qu’elle supprimerait le jeu en ligne à gros budget Blue Protocol en janvier. Il a également été décidé d’annuler ou de suspendre le développement de plusieurs jeux, notamment ceux mettant en vedette des personnages des animes Naruto et One Piece, ainsi qu’un projet commandé par Nintendo Co.

Rival Square Enix Holdings Co. a également annulé plusieurs titres pour smartphones déficitaires, tandis que Sony Group Corp. a mis fin au jeu en ligne Concord deux semaines seulement après son lancement.

Un site Web anonyme lancé le mois dernier affirme que Bandai Namco utilise diverses méthodes pour persuader les gens de partir. L’entreprise connaît le site Web, mais les informations ne sont pas exactes, a déclaré un représentant, refusant de donner plus de détails.

