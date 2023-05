Bandaa : Manoj Bajpayee révèle pourquoi il est important que chaque membre de la famille regarde ce film [EXCLUSIVE]

Manoj Bajpayée est un acteur de classe A. Il est l’un des meilleurs qui a toujours prouvé qu’il est parmi les acteurs les plus polyvalents de l’industrie. De Gangs of Wasseypur à The Family Man, la filmographie de Manoj Bajpayee se vante de certains des projets les plus acclamés par la critique. Le suivant pour lui est Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai. Il essaie le rôle d’un avocat dans un drame judiciaire intense. C’est l’histoire d’un homme contre un Dieu-Homme puissant autoproclamé. La bande-annonce du film est sortie et elle a déjà reçu un coup de pouce de tous.

Dans une interview avec BollywoodLife, Manoj Bajpayee a expliqué pourquoi Bandaa est une montre incontournable pour chaque membre de la famille. Voici les extraits de l’interview :

Comment vous êtes-vous préparé à devenir avocat à Bandaa ?

Je veux dire que la préparation est toujours essentiellement la même. Vous connaissez le matériel de recherche que le directeur vous fournit et les rencontres avec le directeur sur les moindres détails de la procédure et la rencontre avec un avocat ou deux et toutes les expériences que j’ai eues avec tous les avocats. Donc pour moi, cela a été un travail d’un mois sur tous ces détails, puis sur la création du personnage, l’histoire de fond, la préparation de la caractérisation, vous savez, parler de la relation avec des personnages différents, différents. Tout cela, je veux dire, comment puis-je vous le dire, vous ne comprendrez jamais tout ce que nous faisons. C’est un métier. Donc c’est un métier, c’est une préparation d’acteur qu’on fait un mois ou deux avant le début du film.

Y avait-il un cas précis comme référence étant donné que le film s’inspire de faits réels ?

Il n’y a pas de cas particulier ici. Mais il y a beaucoup, beaucoup de cas, vous savez, qui se sont produits dans le passé. Beaucoup sont toujours en attente, les verdicts sont en attente devant les tribunaux. De nombreuses procédures sont toujours en cours. Mais l’accent est mis sur la sûreté et la sécurité d’un adolescent, d’un enfant, dans notre société. L’accent du film est là-dessus. Sensibiliser les gens au danger qui guette tous les enfants et à leur vulnérabilité. Et comment c’est la responsabilité des parents, de la société, de chacun de protéger les enfants. Les protéger, les protéger. Non seulement des autres étrangers, mais aussi surtout des personnes qui leur sont connues par leurs parents, par les membres de leur famille. Il est très important de les protéger de tout le monde. Et gardez un œil attentif sur l’activité et les mouvements de votre enfant.

Pourquoi une version OTT directe pour Banda ?

Voir, Zee Studios est la propriété exclusive. Ils ont leurs sondages et leurs recherches. Et en conséquence, ils ont décidé qu’ils devraient aller directement à OTT et ne pas opter pour une sortie en salle. C’est leur recherche et leur enquête et c’est ainsi qu’ils ont pris la décision. Mais nous parlons également et pensons à le sortir une semaine après le streaming. Dans 10 à 15 cinémas à écran unique du nord de l’Inde, juste pour vérifier l’humeur des gens qui vont au théâtre. Nous voulons voir comment ils réagissent à cela. C’est une excellente initiative de Zee Studios et Zee 5. Mais une chose que je sais, c’est que cette histoire est très importante à regarder pour les membres de la famille. Non seulement pour l’histoire et pour le film, pour les performances fantastiques de chacun, mais aussi pour le fait qu’il est important pour eux d’être conscients du danger auquel l’enfant est toujours vulnérable. Il est donc très important que chaque membre de la famille le regarde. Et pour ce faire, c’était aussi une sage décision de l’emmener chez eux. Apportez-le chez eux et faites-leur le regarder. Ainsi, l’OTT est le meilleur moyen de pénétrer dans ces maisons et de les faire s’asseoir et regarder ce film pour le bien de leurs enfants, pour la sécurité des enfants.

Banda sort le 23 mai sur Zee 5. La bande-annonce promet que le film sera une montre très captivante et percutante pour tous.