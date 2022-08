‘Band of Misfit Toys’ contre ‘Galaxy of Stars’ dans le derby de Kolkata

Toutes les routes de Kolkata mènent à la Mecque du football indien alors que le plus grand des affrontements occupe le devant de la scène au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan.

ATK Mohun Bagan et Emami East Bengal devraient s’affronter dans le plus féroce des derbies du plus ancien tournoi d’Asie.

Une pléiade de stars des “verts et marrons” face à la bande de jouets inadaptés des “rouges et jaunes”, aucune des deux équipes n’ayant fait un bon parcours jusqu’à présent dans la 131e édition de la Coupe Durand.

Les deux équipes sont les clubs les plus titrés du tournoi de 131 ans, l’ayant remporté un nombre record de 16 fois.

L’accumulation n’a cependant pas été idéale.

L’ATK Mohun Bagan a subi une défaite choc contre le Rajasthan United FC 3-2, puis a fait match nul 1-1 contre le Mumbai City FC, tandis qu’Emami East Bengal a fait match nul sans but avec l’Indian Air Force et le Rajasthan.

ATKMB est une équipe établie avec sans doute le meilleur des talents indiens ainsi que de grands noms du football européen. EB, d’autre part, a réuni une équipe à la dernière minute, ayant dû attendre qu’un investisseur finalise les choses. Ils ont prêté des joueurs d’autres équipes pour former une équipe qui n’a pas eu le temps de se gélifier alors que l’ancien entraîneur indien Stephen Constantine à la barre demandait à plusieurs reprises de la patience.

Histoire du Derby de Calcutta

Le derby de Kolkata, également connu sous le nom de ‘Boro Match’, ou le ‘big match’ en bengali – est souvent comparé au ‘Old Firm Derby’ entre les Rangers et le Celtic en Ecosse, et de même, les racines de la rivalité résident dans le des différences culturelles nuancées chez les supporters des deux clubs.

Mohun Bagan Sporting Club est né le 15 août 1889, d’un besoin de donner aux jeunes de Kolkata la chance d’améliorer leurs prouesses physiques et athlétiques lors d’une réunion de l’intelligentsia de la classe aristocratique à Mohun Bagan Villa. La création du Bengale oriental, en revanche, était issue d’une situation beaucoup plus désastreuse, semblable à la naissance d’Everton à Liverpool en Angleterre.

Lors de la demi-finale fatidique de la Coupe Cooch Behar de 1920, le Jorabagan FC a décidé de ne pas aligner son joueur vedette, originaire de Dhaka (qui est aujourd’hui la capitale du Bangladesh), contre Mohun Bagan. Suresh Chandra Chaudhuri, alors vice-président de Jorabagan, voulait son inclusion, mais ses appels ont été ignorés. Vexé, il décide de démissionner de son poste au sein du club et forme “East Bengal”, en raison des origines des membres fondateurs, le 1er août de la même année.

Les administrateurs du club ont allégué un parti pris inhérent des habitants de Kolkata envers les Bengalis de l’Est, la plupart des parties relevant du Bangladesh depuis la création du club. Le dialecte a été moqué et les gens ont été appelés « Bangals » et en réponse, ils ont nommé les résidents « Ghoti ».

Le sentiment de malaise entre les deux groupes de personnes s’est encore intensifié, en raison de larges sections de personnes migrant pendant la partition, qui était basée sur des identités religieuses. L’afflux de personnes du Bengale oriental vers Kolkata et les banlieues environnantes a intensifié la fracture croissante.

Mohun Bagan vs Bengale oriental – Record

La toute première rencontre entre les deux grandes équipes a eu lieu le 28 mai 1925 lors d’une rencontre de la Ligue de football de Calcutta alors que le Bengale oriental battait Mohun Bagan 1-0 grâce à un but en première mi-temps du Népal Chakravarty. Les articles de journaux ont contredit cette affirmation selon laquelle la première rencontre des éternels rivaux s’est réellement produite lors de la Coupe Cooch Behar le 8 août 1921, le match se terminant sans but et la rediffusion du 10 août 1921 ayant permis à Mohun Bagan de battre le Bengale oriental 3. -0.

La première fois que le “Derby” a eu lieu en dehors de Kolkata, c’était le 28 décembre 1957 à New Delhi en demi-finale de la Durand Cup, alors que MB et EB jouaient un match nul et vierge, deux jours plus tard, East Le Bengale a gagné 3-2.

Les quatre dernières rencontres entre EB et MB se sont déroulées à huis clos à Goa dans la Super League indienne avec ATK Mohun Bagan remportant toutes les rencontres. Avec des fans présents, cependant, les équipes se rencontrent en 2020 alors que Mohun Bagan bat le Bengale oriental 2-1 en I-League. Le match inverse devait être joué le 15 mars de la même année mais a dû être annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Les fans seront de retour, mais pas en nombre record, puisque les deux plus grands clubs indiens remettent le couvert, dans un derby sans précédent.

