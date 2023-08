Banchero en inscrit 21 alors que l’équipe américaine bat la Nouvelle-Zélande lors de l’ouverture de la Coupe du Monde FIBA, mais des questions persistent

MANILLE, Philippines — À la fin, l’équipe américaine avait suffisamment de marge de manœuvre pour se détendre, classer celui-ci et passer au deuxième match de la Coupe du Monde FIBA.

Les Américains ont battu la Nouvelle-Zélande comme prévu samedi soir aux Philippines, avec environ 12 heures d’avance sur la côte est américaine, et le score final de 99-72 indique qu’il n’y avait pas de menace sérieuse.

Alors que leurs compatriotes essuyaient le sommeil de leurs yeux et lavaient le vendredi soir de leur visage, plissant les yeux endormis vers ESPN2 ou leurs téléphones, rien ne pouvait sonner l’alarme.

Mais si vous vous trouviez enfermé dans celui-ci, ou si vous étiez l’un des milliers de personnes à l’intérieur du Mall of Asia Arena en tant que témoin direct, vous ressortiez de cette expérience avec des questions. Car il s’agissait d’un match où l’équipe américaine était menée par jusqu’à 10 personnes au premier quart-temps, était toujours du mauvais côté au début du deuxième et a lancé le ballon suffisamment pour que la Nouvelle-Zélande soit à portée de voix pendant la majeure partie des trois quarts.

Les épreuves et tribulations des deux dernières saisons d’USA Basketball nous ont tous appris de dures leçons sur le niveau élevé de compétition à travers le monde et donc sur la marge plus étroite avec laquelle le pays de basket-ball le plus puissant de la planète doit composer.

Mais les Tall Blacks (le nom de l’équipe néo-zélandaise) n’ont pas de joueurs NBA, aucun mesurant plus de 6 pieds 10 pouces et seulement deux mesurant au moins 6 pieds 9 pouces, et peut-être que l’élément le plus intimidant de leur attaque est la danse de guerre traditionnelle. ils le font sur le terrain avant le match.

Si l’équipe américaine devait être testée avant les quarts de finale de la Coupe du monde, les experts n’auraient pas pensé que ce serait ce match.

Paolo Banchero a été le meilleur buteur des Américains avec 21 points en 19 minutes en sortie de banc, profitant d’un temps de jeu suffisant entre les problèmes de faute de Jaren Jackson Jr. et les difficultés générales de Brandon Ingram. Anthony Edwards a ajouté 14 points et sept rebonds, et le favori du public (grâce à son travail quotidien avec les Lakers de Los Angeles) Austin Reaves a contribué 12 points et six passes décisives.

Austin Reaves est actif aux deux extrémités du terrain 👀 Le jeune des Lakers atteint un +21 alors que le troisième quart-temps se termine lors du match de phase de groupes de l’équipe américaine contre la Nouvelle-Zélande. 🎥 @usabasketballpic.twitter.com/WwbhrdE5XU – L’Athletic NBA (@TheAthleticNBA) 26 août 2023

Jackson a ajouté 12 points et quatre rebonds, mais a commis une faute. Ingram, censé être une menace sérieuse au poste d’attaquant puissant, n’a marqué que deux points sur 1 tir sur 4.

Les Américains ont commis 19 revirements (Edwards en a réalisé cinq) et la Nouvelle-Zélande, avec neuf 3, les a dominés de loin. Reuben Te Rangi a été le meilleur buteur des Tall Blacks avec 15 points.

Je ne veux pas trouver d’excuses, mais le début difficile de l’USAB était en cours avant le premier conseil.

La Nouvelle-Zélande a pris le terrain en équipe avec 30 minutes au compteur d’échauffement, quelques secondes après que les derniers joueurs américains aient quitté le terrain après leur premier tir. L’équipe américaine était en retard d’au moins 10 minutes, peut-être plus, pour l’échauffement de son équipe, et lorsque les Américains ont finalement émergé du tunnel, ils ont d’abord dû enlever leur maillot de tir pour poser pour une photo mandatée par la FIBA.

Après seulement quelques passages dans la file d’attente pour les États-Unis, les deux équipes ont été escortées sur la touche pour le début du programme de divertissement d’avant-match, qui comprenait une troupe de danse hip-hop, suivie de la présentation des joueurs, puis des hymnes nationaux des deux équipes.

Pendant que tout cela se passait, un farceur en maillot et short néo-zélandais est entré sur le terrain, est passé devant le banc américain au moment où les Américains étaient présentés et s’est dirigé vers les Tall Blacks. L’imposteur a été découvert et chassé du terrain par la sécurité.

Et puis, oui, nous n’avons pas fini, les 12 joueurs néo-zélandais ont exécuté un haka traditionnel, auquel les Américains se sont tenus attentifs, par respect.

Après tout cela, la Nouvelle-Zélande menait 14-4 avec 5:48 au premier quart. Les Américains avaient déjà commis quatre revirements.

Dans l’autre match de la Poule C samedi au Mall of Asia Arena, la Grèce a battu la Jordanie, 92-71, derrière les 19 points de Giannoulis Larentzakis. L’ancien joueur de la NBA Rondae Hollis-Jefferson, jouant pour la Jordanie, a mené cette équipe avec 24 points et neuf rebonds. Les États-Unis et la Grèce joueront lundi à 8 h 40 HE.

Les Américains ont battu les Grecs, 108-86, lors d’un match hors-concours à Abu Dhabi la semaine dernière. N’oubliez pas que la superstar des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, ne participe pas à la Coupe du monde en raison de sa convalescence après une opération au genou pendant l’intersaison.

Cette histoire sera mise à jour.

(Photo : Ezra Acayan/Getty Images)