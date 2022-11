Banc dédié au défunt rédacteur en chef du journal Vernon

Un banc et un arbre commémoratifs seront érigés ce printemps au parc Lakeview en l’honneur de l’ancien rédacteur en chef de Morning Star, Glenn Mitchell.

Plus de 8 000 $ ont été recueillis lors d’une collecte de fonds en ligne lancée par Tom Skinner, un photographe amateur qui a fourni des dizaines de photos d’animaux sauvages au journal pendant deux décennies.

“Le total amassé était supérieur à ce que nous avions prévu, donc il a été fermé après 10 jours”, a déclaré Lloyd Mitchell, le père de Glenn. “Cela montre à quel point Glenn était aimé et respecté. Merci à tous ceux qui ont fait un don, et encore merci à Tom Skinner pour ses merveilleux efforts.

Lloyd a l’intention d’avoir un service de dédicace au printemps lorsque le renouvellement du site des parcs sera terminé.

Le banc et l’arbre coûteront 4 000 $, donc 4 000 $ de plus iront à quatre bourses annuelles appelées le prix Glenn Mitchell pour les services communautaires. Près de 350 $ restants de la collecte de fonds iront à la Vernon Mental Health Association.

Glenn a montré ses intérêts et son attention pour Vernon avec son humour, sa gentillesse et la chronique de Mitchell’s Musings qui suscite la réflexion une fois par semaine. Il a également montré son amour du sport et de la famille en tant qu’entraîneur dévoué.

« Nous avons choisi Lakeview Park pour le site parce que Glenn a passé une grande partie de son enfance à faire du sport avec son frère aîné Kevin et de nombreux amis dans ce parc », a déclaré Lloyd.

Glenn est décédé en décembre 2020 après une longue bataille contre une grave dépression. Il avait 60 ans. Il laisse également derrière lui sa femme, Rhoda, ses fils Justin et Lucas, sa mère Marion et ses frères Murray et Craig.

