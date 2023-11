Banc court de la ligne D contre les Cowboys – NBC Sports Philadelphie

À l’approche de la semaine de congé, les Eagles ont raccourci la rotation de leur ligne défensive lors de leur victoire 28-23 contre les Cowboys dimanche.

Et puis ils ont dû jouer 75 snaps de ce côté du ballon.

Les Eagles ont choisi de laisser Derek Barnett inactif pour ce match, ce qui signifie que leurs adversaires contre les Cowboys étaient Josh Sweat, Haason Reddick, Brandon Graham, Nolan Smith et Patrick Johnson. Johnson n’a pas touché le terrain en défense, donc tous les clichés ont été répartis entre ces quatre premiers :

Josh Sweat : 63 clichés (84 %)

Haason Reddick : 60 clichés (80%)

Brandon Graham : 18 clichés (24%)

Nolan Smith : 9 clichés (12%)

Avec une semaine de repos juste après le match, les Eagles ont demandé à leurs deux meilleurs joueurs de vider le réservoir. Sweat est entré dans la semaine 9 en jouant 73 % des clichés défensifs des Eagles et Reddick est entré dans la semaine en jouant 71 %. Ils étaient tous les deux bien meilleurs dans ce match.

Les Eagles n’ont pas eu de pression constante dimanche, mais leurs joueurs d’avantage l’ont repris en fin de match. Sweat et Graham ont été énormes au quatrième quart. Sweat, Reddick et Graham ont combiné pour 3 1/2 sacs dans le match.

Autres notes défensives

• Avant cette semaine, les Eagles avaient réussi six plaqués défensifs à chaque match. Ainsi, après avoir échangé Kentavius ​​Street, beaucoup pensaient que la recrue Moro Ojomo aurait plus d’opportunités, mais il était inactif pour ce match. Cela a laissé les Eagles avec cinq plaqués défensifs (et sans Barnett, qui peut jouer à l’intérieur) : Fletcher Cox (55 snaps), Jalen Carter (51), Milton Williams (28), Jordan Davis (18), Marlon Tuipulotu (3).

Rendons crédit à Cox, Williams et Davis, qui ont tous subi des blessures lors de ce match mais sont revenus jouer à travers eux.

• Au secondaire, Reed Blankenship et Kevin Byard ont joué les 75 snaps. Darius Slay a joué 74 et James Bradberry 73. Slay et Bradberry sont partis et sont revenus lors de ce dernier trajet. Eli Ricks (47 snaps) et Sydney Brown (25) ont continué à tourner au coin de la machine à sous. Bradley Roby (épaule) devrait être de retour après le bye.

• Nakobe Dean a débuté et joué 21 snaps avant de repartir avec une blessure au pied. Même avant la blessure, les Eagles tournaient au poste de secondeur. Nicholas Morrow a fini par jouer 54 snaps et Zach Cunningham n’a pas quitté le terrain.

Notes offensantes

• Malgré une certaine douleur, Jalen Hurts a joué les 62 snaps dimanche et a joué les 640 snaps offensifs cette saison. L’ensemble de son OL, y compris l’arrière droit recrue Tyler Steen, a joué tout le match. Cam Jurgens devrait être de retour après le bye.

• Chez WR, AJ Brown a joué 60 snaps, suivi de DeVonta Smith à 58, Olamide Zaccheaus à 26 et Julio Jones à 19. Quez Watkins est éligible pour revenir après la semaine de congé, les Eagles auront donc une décision intéressante à prendre.

• D’Andre Swift a joué 40 snaps, suivi de Kenny Gainwell (23) et Rashaad Penny (2). Penny a réalisé 2 courses pour 8 yards sur ses 2 snaps.

• TE Dallas Goedert a joué 48 snaps avant de quitter ce match avec un avant-bras fracturé. Il va manquer du temps. Jack Stoll a joué 27 snaps et Albert Okweugbunam en a joué 6. Grant Calcaterra a raté ce match en raison d’une commotion cérébrale, mais semble suivre le protocole de commotion cérébrale de la NFL.

Abonnez-vous à Eagle Eye partout où vous obtenez vos podcasts :

Podcasts Apple | Musique Youtube | Spotify | Piqueuse | Art19 | RSS | Regarder sur YouTube