Bamonto brigue un cinquième mandat au conseil municipal de Dunkerque | Actualités, Sports, Emplois

Martin Bamonto brigue sa réélection au Conseil commun de Dunkerque dans la Deuxième circonscription.

« J’en suis actuellement à mon quatrième mandat. Je suis né et j’ai grandi ici et j’aime profondément ma ville natale », dit Bamonto. Ce fut un honneur de servir les habitants de notre ville au cours des huit dernières années et je souhaite continuer à contribuer à l’avancement de notre communauté.

« Au cours des 29 dernières années, j’ai travaillé chez ECR International, également connu sous le nom de Dunkerque Radiateur. J’ai une solide expérience syndicale et je viens d’une lignée de membres de familles syndiquées, dont mon père et mon frère. J’ai également été représentant syndical pendant plusieurs années. Nous avons quatre syndicats dans notre ville et, en tant que conseiller municipal, j’ai voté oui aux neuf contrats syndicaux municipaux. Je suis actuellement président de la section locale 2693 du Syndicat des Métallos, district 4, qui m’a également soutenu.

« Durant deux de mes quatre mandats de conseiller municipal, j’ai été président du comité du personnel. Je suis actuellement président du comité des finances et du comité de sécurité et économique. Nous avons réalisé de nombreux projets, notamment le château d’eau Willowbrook, le pont de la rue Howard, la modernisation du parc Point Gratiot et des salles de bains. J’ai travaillé avec le maire Rosas sur le projet de jetée de 2,5 millions de dollars pour embellir le front de mer. «Mon expérience, en tant qu’ancien président du comité du personnel et actuel président du comité des finances, m’a fourni les compétences et les connaissances nécessaires pour assumer un rôle de leadership plus important au sein du prochain conseil. Certains ne savent peut-être pas que, durant mon mandat, nous avons fait passer le fonds d’assainissement des eaux usées de la ville du rouge au plus sain de nos trois fonds. J’aimerais que cette tendance se poursuive.

« Ma vision pour ce prochain mandat inclut, sans s’y limiter, d’aider à créer plus d’emplois dans la région et de contribuer aux plans de développement continu depuis la jetée jusqu’à Central Avenue. J’ai hâte de bâtir une relation de travail solide et de confiance avec le nouveau maire, l’administration et le conseil. Mon plus grand espoir est que nous puissions tous nous rassembler sur un front uni pour travailler à prendre les meilleures décisions pour les contribuables de notre ville. Il s’agit d’une élection charnière pour Dunkerque et nous devons tous travailler ensemble pour continuer à faire grandir notre ville. »







