Bambu Lab annonce la P1P, une imprimante 3D personnalisable avec une vitesse folle

Que ce passe-t-il Bambu Lab, créateur de l’imprimante 3D à succès X1 Carbon, a surpris tout le monde avec le lancement d’une nouvelle imprimante 3D : la P1P. Pourquoi est-ce important Le P1P offrira des vitesses extrêmes similaires à celles du X1 à un prix bien inférieur. La coque extérieure est également personnalisable, de sorte que chaque imprimante peut être unique. Et après Le P1P de Bambu Lab est disponible à la commande aujourd’hui et coûtera 699 $.

Il n’y a pas si longtemps, Bambu Lab lançait (et finançait avec succès sur Kickstarter) sa première imprimante 3D, la X1 Carbon. La X1 a pris le monde de l’impression 3D par surprise avec son système couleur AMS, une vitesse d’impression incroyablement élevée et devait être la plate-forme principale de l’entreprise pendant longtemps.

Au lieu de cela, Bambu Lab a annoncé le P1P : une nouvelle imprimante 3D à faible coût. Comme le X1 Carbon (qui n’est pas complètement lancé) et le AnkerMake M5 J’ai récemment examiné, le P1P imprimera à des vitesses bien au-delà de la norme de l’industrie – Bambu Lab dit que le P1P peut atteindre une vitesse d’impression maximale de 500 mm/s. C’est deux fois la vitesse de l’Anker… et presque 10 fois plus rapide que la plupart des meilleures imprimantes 3D disponible aujourd’hui.

Laboratoire Bambou



Un gros argument de vente pour le P1P est sa personnalisation. Le cadre CoreXY est une sorte de coque avec des points d’ancrage, prêt pour que vous puissiez ajouter votre propre travail corporel. Les exemples présentés vont du pixel art lumineux aux panneaux perforés pour le stockage des outils ; cela peut être une façon pour Bambu de maintenir le prix bas, car vous construisez essentiellement l’extérieur vous-même.

La dernière grande astuce que cette imprimante de milieu de gamme peut tirer est la compatibilité croisée avec le système AMS du X1 Carbon. Le système de matériau automatique permet au X1, et maintenant au P1P, d’imprimer plusieurs couleurs en une seule impression. Ce type de système peut être coûteux, mais les prix agressifs de Bambu Labs signifient que l’impression multicolore n’est pas une chimère.

Le Bambu P1P est mis en vente aujourd’hui, le 18 novembre, et est disponible pour 699 $. L’expédition commencera fin 2022.