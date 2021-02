Avec l’école à mi-parcours et le blocage, de nombreux parents se tourneront vers des films d’animation pour amuser les enfants. Mais attention, le nombre de corps peut être pire que dans les films pour adultes.

Au moins à Bambi, il n’y a qu’un seul décès, aussi déchirant que cela. Mais ailleurs dans la boîte du DVD, le bilan est bien plus sombre. Les personnages sont frappés par la foudre, capturés par les vautours, tombent d’une falaise, meurent par le feu et se font exploser. SARAH ARNOLD regarde les favoris de certains enfants et combien de la distribution se termine. . .

Bambi (1942)

Ce film, sur un bébé cerf qui sera un jour le grand prince de la forêt, a le plus petit nombre de corps dans notre galerie de gore.

Mais lorsque la mère de Bambi est abattue, hors de l’écran par un chasseur, et laissée dans une mare de sang dans la neige, c’est peut-être la mort la plus triste de Disney.

Corps: Une

Mulan (1998)

En tant que femme chinoise se déguise en homme pour être un guerrier, 30 cavaliers, 200 victimes de raid, 11 nomades, 198 cavaliers de montagne et 1048 soldats ne finissent plus.

Un pauvre type est réduit en morceaux quand il est projeté vers le ciel par une fusée pyrotechnique.

Corps: 1 488

Trouver Nemo (2003)

L’animation Pixar voit un barracuda gourmand manger une maman poisson-clown et tous ses 400 œufs sauf un, Nemo, qui survit.

Un poisson rouge est également secoué à mort et laissé flottant dans un sac et un poisson d’angle géant est dévoré par un petit prédateur fougueux.

Corps: 402

Watership Down (1978)

Aux paroles « Est-ce une sorte de rêve? » du hit Bright Eyes d’Art Garfunkel, 63 lapins sautent de cette bobine mortelle dans ce film de lapins qui fuient leur labyrinthe condamné.

Malgré la cote U, les décès incluent le fait d’être enterré vivant et pris dans des collets.

Corps: 63

Les animaux du bois pétillant (1993)

Quatorze grenouilles, 12 écureuils, six rats, quatre renards adultes et un ourson, une souris et trois bébés souris, trois tritons, trois cerfs, deux faisans, deux campagnols, deux hérissons et un lièvre, blaireau, cerf et vipère et hibou se rencontrent tous leur créateur.

Corps: 58

Gelé (2013)

Dans ce conte d’une princesse qui tente de briser un sort de glace sur son royaume, ses parents se noient, ainsi qu’une trentaine d’autres âmes sur un bateau.

Quatre loups sont massacrés lorsqu’ils attaquent Anna. L’un est tué avec une guitare, un a reçu un coup de pied et deux s’enflamment.

Corps: 36

Alice au pays des merveilles (1951)

Dans ce film sur une fille dans un royaume magique, un morse mange une charge de bébés huîtres. Il les attire de la mer en jouant de la pipe avant de les engloutir pour le dîner.

Il a le hoquet et dit: « J’ai beaucoup plus apprécié votre compagnie que vous ne le pensiez. »

Corps: 18

