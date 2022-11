Bambi fait peau neuve en tant que “machine à tuer vicieuse” pour un nouveau film d’horreur tordu

BAMBI est sur le point de recevoir une transformation terrifiante pour un nouveau film de l’équipe derrière Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Bambi: The Reckoning devrait entrer en production l’année prochaine et proposera une version graphique d’horreur du classique très apprécié.

Les meilleurs thrillers sur Netflix

Les horreurs les plus terrifiantes sur Netflix

La meilleure série policière vraie sur Netflix

Polycopié

Production de bords dentelés

Le nouveau film d’horreur Bambi est de l’équipe derrière Winnie the Pooh: Blood and Honey[/caption]

Le faon mignon et amical est sur le point de contracter la rage et de se transformer en une “machine à tuer vicieuse” après que les fans d’horreur ont adoré le redémarrage effrayant de Winnie l’ourson.

Le producteur Scott Jeffery a déclaré: “Le film sera un récit incroyablement sombre de l’histoire de 1928 que nous connaissons et aimons tous.

« S’inspirant du design utilisé dans The Ritual de Netflix, Bambi sera une machine à tuer vicieuse qui se cache dans le désert. Préparez-vous à Bambi sur la rage !

L’histoire classique pour enfants de 1928 voit Bambi voir sa mère se faire tirer dessus par des chasseurs, puis se lier d’amitié avec des personnages mignons et câlins, Thumper et Flower.

En savoir plus sur Bambi LE DEERLY DEPART Bambi to Finding Nemo – nous jetons un coup d’œil au sinistre bilan de Disney CERF MOI Plat de venaison « Bambi’s Mum » inspiré de Disney par le chef, servi avec deux « douilles de fusil »

Winnie the Pooh: Blood and Honey voit Pooh et Piglet devenir sauvages après avoir été abandonnés par un Christopher Robin lié à l’université, le film devenant viral lorsqu’il a été taquiné plus tôt cette année.

Blood and Honey devrait actuellement sortir au début de 2023 et sera le premier des films de Jeffery à obtenir une sortie en salles – rendue possible après le moment viral plus tôt en 2022.

Jeffery et sa société de production Jagged Edge Productions prévoient également une version sombre de Peter Pan intitulée Peter Pan : Neverland Nightmare.

Jagged Edge a également réalisé des films d’horreur à petit budget centrés sur le lapin de Pâques, la comptine Jack et Jill et Krampus.





Winnie-the-Pooh: Blood and Honey est réalisé par Rhys Frake-Waterfield et met en vedette Craig David Dowsett dans le rôle de Pooh et Chris Cordell et Piglet.

Une suite à Winnie the Pooh: Blood and Honey est également en préparation.

Bambi: The Reckoning devrait sortir autour de la Saint-Valentin 2023.

Disney