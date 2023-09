Bambi de LHHATL réfléchit au divorce d’avec Lil Scrappy

Bambi Benson raconte sa version de l’histoire sur le Petites doses avec Amanda Seales podcast. La mère de trois enfants et entrepreneur en beauté parle de son divorce avec le rappeur Lil Scrappy et de son « ère de fille douce ».

Fans de Amour et hip-hop : Atlanta ont suivi le des hauts et des bas de la relation entre Bambi et Scrappy depuis la troisième saison. À ce stade, Benson est habitué à recevoir des réactions négatives de la part des téléspectateurs tout au long de la série de téléréalité. Alors elle s’est assise avec Petites doses hébergez Amanda Seales pour clarifier les choses et lui dire ce qu’elle veut.







Problèmes relationnels

Même si la goutte qui a fait déborder le vase qui a condamné leur relation a été l’infidélité de Scrappy, Benson dit que ce n’est pas le seul problème dans leur relation qui l’a amenée à y mettre un terme. « La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est qu’il trichait et que la personne avec qui c’était, c’était un ex », explique-t-elle. « Mais nous avons déjà eu quelques problèmes. »

Au fil du temps, Benson et Scrappy se sont désynchronisés à mesure que leur famille s’agrandissait. « Notre relation était basée sur le fait que je le dorlotais au début », dit-elle. « Je n’ai eu aucun problème avec rien de tout ça, je n’en ai jamais eu. Mais quand j’ai commencé à avoir des enfants, je dois prendre soin des enfants et je dois prendre soin de moi, et je dois aussi travailler.

«J’ai assumé une grande responsabilité pour cela», ajoute-t-elle. « Parce que j’en ai fait beaucoup et que personne ne me l’a demandé. Je l’ai fait. Je n’avais tout simplement plus la capacité de le faire à ce point.

À mesure que Benson changeait et évoluait, le mariage aussi. «J’ai découvert que j’étais codépendant. Donc, quand vous commencez à fixer ces limites, ils n’aiment plus ça », dit-elle.

« Cela pourrait nuire à votre relation, travailler sur vous-même. Parce qu’alors vous devenez trop grand pour votre partenaire », dit-elle. « Ils vous déclenchent en fonction du fait que vous travaillez sur vous-même. »

Guérir par le divorce

Bambi détaille son expérience du divorce depuis le premier jour. Déterminée à rester concentrée sur le processus, elle a commencé à jeûner et à éviter l’alcool et les réseaux sociaux le jour où elle a demandé le divorce en novembre dernier. En juin, le divorce était finalisé.

Même si le couple n’avait pas d’accord prénuptial au dossier, le partage de leurs actifs s’est déroulé relativement facilement, explique Benson. Mais les hauts et les bas émotionnels étaient toujours là. Malgré tout, la star de télé-réalité s’est permise d’accepter ces sensations plutôt que de les embouteiller.

« Je me sens bien. Je sais que les gens disent : « Tu dois aller guérir ». Je me dis : ‘Oh non, je me suis occupé de ma merde.’ J’y faisais face lorsque cela s’est produit », dit-elle. «Je pleurais, j’écrivais, je m’entraînais. Quoi que je ressentais, je le ressentais. Je me suis laissé sentir.

Calme et en contrôle

Maintenant que la poussière est retombée et que les documents de divorce sont classés, Benson s’adapte à ce qu’elle appelle sa nouvelle routine de « parentalité parallèle ». « Pour moi, la parentalité parallèle est tout ce dont nous parlons, c’est très concret. Il s’agit des enfants et c’est tout. Ce n’est rien en dehors de ça », explique-t-elle.

Malgré leur rupture, Benson n’est pas là pour dénigrer son ex. «Je veux qu’il soit la meilleure version de lui-même pour nos enfants», dit-elle. « Je veux que mes enfants puissent regarder leur père comme si, vous savez, c’était leur héros. »

Même si tout le processus de séparation a été difficile – ils ont tous dû quitter la maison familiale et repartir à zéro – Bambi est dans un meilleur endroit.

« Ce système nerveux calme ? C’est inestimable. J’ai donc acquis cela », dit-elle. «Même avant le mariage et le divorce, j’étais toujours très tendue. En ce moment, je me sens si calme, je me sens si détendue, je me sens en contrôle de tout ce qui se passe dans ma vie… Je me sens vraiment responsabilisée.







