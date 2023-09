Bambai Meri Jaan : le créateur de la vedette d’Avinash Tiwary parle de glorifier les personnages négatifs à l’écran [Exclusive]

Bambai Meri Jaan est sorti et a reçu des critiques élogieuses. C’est le visage du spectacle. Kay Kay Menon et Avinash Tiwary remportent toutes les distinctions pour leurs performances sincères. Alors que Kritika Kamra a également éclipsé dans ce genre mafieux, les créateurs ont touché la bonne corde sensible. Mais il y a quelque chose qui a fait parler le public : les similitudes entre le monde souterrain et Daoud Ibrahim’La vie de Dara et celle de Dara, alias les personnages d’Avinash Tiwary dans la série. [Bambai Meri Jaan]

Avant la sortie de la série, BL s’est entretenu en exclusivité avec les acteurs vedettes et les créateurs de la série, où nous les avons interrogés sur la glorification des personnages négatifs de la série, ce à quoi le réalisateur Shujaat Saudagar a parlé de la même chose. « Je veux dire, je ne blâmerais pas les gens, mais tout dépend de l’intention des gens qui regardent. Je n’ai pas vu cela comme une manière de glorifier ou de déglorifier les gangsters ou quoi que ce soit, ce récit vise à humaniser les personnages ; ce n’est pas mon histoire personnelle ; il s’agit de personnes qui viennent de différentes statures sociales où l’on ne peut pas porter de jugement sur le récit ; et il n’y a aucune justification pour un acte répréhensible quoi qu’il arrive dans une société morale. Par conséquent, c’est aussi une histoire avec » C’est aussi une grande leçon de morale. En fin de compte, c’est l’histoire d’une situation de personnes qui ont dû prendre la décision en fonction de la situation. »

« Kainaat ka nizaam hain, Burai bhi achchai sepaida hoti hain. Shaitaan ko bhi Allah nepaida kiya tha. Main toh sirf ek baap tha » – #BambaiMeriJaan Un acte très nuancé de @kaykaymenon02 Monsieur comme le père impuissant ! @avinashtiw85 brille en tant que seigneur du crime en faisant ! A regarder! pic.twitter.com/2jhHrbp0mi Amey Pandit (@the_poets_diary) 15 septembre 2023