Bama’s Waddle Back s’entraînant, le statut du jeu de titre n’est pas clair

Le receveur vedette de l’Alabama, Jaylen Waddle, a repris l’entraînement. Maintenant, la question est de savoir s’il pourra jouer le match pour le titre lundi soir contre Ohio State?

Le coordinateur offensif de Crimson Tide, Steve Sarkisian, a déclaré que Waddle s’était entraîné mardi, mais il a reporté les questions sur son statut à l’entraîneur Nick Saban, qui ne s’est pas adressé aux médias mercredi.

Eh bien, voyez où cela va d’ici, dit Sarkissian. De toute évidence, nous avons environ une semaine avant le match.

Waddle n’a pas joué depuis qu’il s’est cassé la cheville droite en retournant le coup d’envoi contre le Tennessee le 4 octobre. L’un des hommes de retour les plus dangereux du pays, il a été opéré après le match.

En son absence, DeVonta Smith a continué à accumuler suffisamment de chiffres pour remporter le trophée Heisman mardi. Cela imposerait aux Buckeyes de défendre cette formidable paire.

Je pense que vous devez absolument vous préparer comme s’il allait jouer, a déclaré le coordinateur défensif de l’État de l’Ohio, Kerry Coombs. C’est un athlète extraordinaire, un receveur extraordinaire.

Waddle a récolté 557 verges et quatre touchés lors des quatre premiers matchs du Tide, tandis que les adversaires l’ont surtout écarté.

Waddle a fait de trois des programmes les cinq plus longues captures marquantes. Sa moyenne en carrière de 19,1 verges par capture se classe deuxième parmi les joueurs de Tide avec au moins 100 réceptions. Il a également renvoyé deux bottés de dégagement et un coup de pied pour des touchés dans sa carrière.

Je pense qu’il y revient, dit Smith. Bien sûr, il va prendre un peu de temps juste pour qu’il se remette à l’aise avec tout, mais il me va bien.

Le quart-arrière Mac Jones était d’accord. Aucun des deux joueurs n’a proposé d’opinion sur le fait que Waddle jouerait.

Ce serait vraiment cool, a déclaré Jones. Jaylen a travaillé très dur pour revenir sur le terrain et je sais qu’il ne veut rien de plus que jouer, mais je pense qu’ils vont simplement prendre cette décision en bas.

Mais c’est son choix, et j’ai l’impression qu’en le regardant, il a l’air vraiment bien là-bas. Alors, voyez ce qui se passe.

BON JOUR POUR BUCKEYES

Un jour après, un rapport a évoqué la possibilité que le championnat des éliminatoires de football universitaire soit retardé en raison de COVID-19[feminine problèmes à l’état de l’Ohio, le directeur sportif de Buckeyes, Gene Smith, a déclaré à l’Associated Press qu’il prévoyait que le match se poursuivrait comme prévu.

Dans le monde COVID, c’est jour après jour, a déclaré Smith mercredi. Aujourd’hui était un bon jour.

AL.com a rapporté pour la première fois mardi que l’État de l’Ohio avait contacté les responsables de la PCP pour s’inquiéter de la disponibilité des joueurs lorsque les Buckeyes affronteront le numéro 1 de l’Alabama lundi soir à Miami Gardens, en Floride. Une personne au courant de la situation a confirmé ces discussions à l’AP, mais Smith et le directeur exécutif du CFP, Bill Hancock, ont tous deux publié des déclarations disant qu’il n’y avait pas de changement à l’horaire.

Smith a refusé de fournir des détails sur les problèmes liés aux virus dans l’État de l’Ohio, mais il a déclaré que l’équipe s’était entraînée mercredi.

Étaient en bonne forme. Prêt à rouler, dit Smith.

La présidente de l’État de l’Ohio, Kristina M. Johnson, a publié des photos sur Twitter montrant sa visite avec l’entraîneur Ryan Day et l’équipe dans le centre d’entraînement en salle de l’école.

J’ai hâte de rejoindre Buckeyes à travers le monde le 11 janvier pour encourager cette équipe très spéciale, a écrit Johnson.

EXPORTATIONS CÔTE OUEST

La côte ouest sera bien représentée dans le match de championnat national parmi les joueurs, sinon les programmes de football eux-mêmes.

Le tailback de l’Alabama All-America Najee Harris, le receveur Chris Olave et le gardien de Buckeyes All-America Wyatt Davis sont tous de Californie.

Harris, pour sa part, manque le soleil californien, mais il n’a aucun regret d’avoir échangé la côte ouest contre l’humidité du sud et le football.

Ils disent que beaucoup de gars de la côte ouest ne peuvent pas jouer dans des conférences comme celle-ci, la SEC, a déclaré Harris, qui était cinquième au vote pour le trophée Heisman. «Donc je voulais tuer ce battage médiatique, je suppose, d’une manière et montrer que nous pouvons jouer, que les gens de la côte ouest peuvent jouer.

Nous avons beaucoup plus de gars de la côte ouest qui jouent dans la SEC qu’auparavant, donc c’est bien de voir beaucoup de gars voyager.

PLUS DE RESPECT DES CHAMPS

Coombs, qui entraîne le football depuis près de trois décennies, affirme que Justin Fields de l’Ohio State est l’un des meilleurs quarts de tous les temps.

Fields, le partant de la deuxième année des Buckeyes et probablement le choix du repêchage de la NFL au premier tour, a ajouté à son curriculum vitae mercredi lorsqu’il a été nommé vainqueur du Chicago Tribune Silver Football Award 2020 en tant que meilleur joueur du Big Ten.

Il a le commandement de l’offensive, il comprend où nous voulons distribuer le ballon, a déclaré Coombs, qui était assistant avec les Titans du Tennessee de la NFL la saison dernière après un passage de cinq ans dans le personnel d’Urban Meyer à Ohio State. C’est l’un des meilleurs quarts que j’ai jamais vus et que j’aie jamais rencontrés, et nous en avons eu de très bons ici. Il est vraiment doué.

BATAILLE DANS LES TRENCHES

Le plaqueur défensif de l’État de l’Ohio, Haskell Garrett, a déclaré qu’il était impatient d’affronter le front offensif de Tide, qui vient de remporter le prix Joe Moore 2020 cette semaine en tant que meilleure ligne O du pays.

Il sera gagné dans les tranchées, sans aucun doute, a déclaré Garrett, qui s’est remis d’une blessure par balle au visage en août pour devenir l’un des leaders de la défense des Buckeyes.

Des matchs comme celui-ci seront gagnés d’avance », a-t-il déclaré. «Si vous ne pouvez pas déplacer les lignes offensives et défensives, vous n’avez aucune chance de gagner. Les joueurs de ligne offensifs et défensifs sont des héros méconnus. Nous n’obtiendrons peut-être pas le glamour et le flash, mais c’est gagné d’avance et le meilleur front va gagner ce match.

Le rédacteur AP Sports Mitch Stacy et le rédacteur de football universitaire AP Ralph D. Russo ont contribué à ce rapport.

