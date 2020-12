TUSCALOOSA, Ala.: Jahvon Quinerly a marqué 24 points sur le banc et John Petty Jr. a marqué 13, et l’Alabama a battu le Mississippi 82-64 mardi soir dans un match d’ouverture de la Conférence du Sud-Est pour les deux équipes.

La victoire a marqué la 800e victoire de l’Alabama (6-3, 1-0) à la SEC. Les Crimson Tide ne sont que la deuxième équipe de l’histoire de la ligue à atteindre cette marque. Le Kentucky a remporté 1 012 conférences.

L’Alabama a construit une avance de 8-0 et n’a jamais traîné.

The Tide menait 43-34 à la mi-temps avant qu’Ole Miss (5-2, 0-1) ne réduise son déficit à 49-43 lorsque Romello White a fait un lay-up et a coulé 1 sur 2 de la ligne de faute à 15:05 à jouer. L’Alabama a répondu par un 10-2 au cours des quatre minutes suivantes et a progressé à deux chiffres pendant la majeure partie du reste.

Les blancs ont marqué 20 points avec 11 rebonds pour Ole Miss. KJ Buffen avait 15 points et Jarkel Joiner 12.

Ce sera le seul concours joué entre les deux équipes cette saison.

POUR LE RECORD

L’Alabama a un record de conférence de tous les temps de 800-626 (.561). L’Alabama se classe maintenant au troisième rang du pourcentage de victoires de tous les temps à la SEC, derrière seulement le Kentucky (0,780) et le Tennessee (0,564) dans cette catégorie.

SUIVANT

Ole Miss: hôte de l’État de Wichita samedi.

Alabama: se dirige vers Knoxville, dans le Tennessee, pour affronter le 7e Tennessee samedi.

