Bam Margera se remarie avec sa fiancée Dannii Marie

Bam Margera est à nouveau un homme marié – cette fois il met une bague Danni Marie et l’enferme pour de bon… et TMZ a les premières photos de la cérémonie !

Le manager de la star de « Jackass », Mike Quinn, nous dit que Bam et Dannii se sont mariés mardi dans le comté de Socorro, au Nouveau-Mexique… où on nous dit qu’ils sont en train de filmer un film intitulé « Collecting Souls », dans lequel Dannii est la tête.

Aucun ami ni famille n’a pu l’écraser, mais il y avait encore une tonne de gens à regarder – et comme vous pouvez le voir dans les images obtenues par TMZ… c’était un moment super doux, avec Bam et Dannii complètement enfermés. et finalement se dire « oui ». Bam s’est étouffé vers la fin de ses vœux lorsqu’il lui a remercié de l’avoir amené à arrêter de boire et à retourner au skateboard.

Bien sûr, comme nous l’avons signalé, Bam a été pris au piège dans un vilaine bataille pour la garde avec son ex, Nikki Boyd avec qui il partage un enfant… et avec qui il a eu une cérémonie en 2013.

Vous vous en souviendrez peut-être, ils ont eu une cérémonie de mariage en Islande… mais Bam a soutenu qu’elle n’était jamais valide car cela n’avait pas eu lieu aux États-Unis et qu’il n’y avait aucun document officiel pour le prouver. On nous dit que Bam s’en tient à cela même maintenant… c’est pourquoi il était libre de le faire.

Comme nous l’avons signalé… Bam et Dannii se sont fiancés en octobre, après une relation d’environ six mois. Elle a été critique dans son voyage vers la sobriété — et malgré quelques obstacles sur la route ici et là, ils ont tenu bon… et maintenant, ils sont prêts à commencer une vie ensemble.