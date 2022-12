Bam Margera hospitalisé pour une pneumonie et COVID-19: rapport – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : P&P / MEGA

Bam Marguera a été hospitalisé à San Diego plus tôt cette semaine, rapporte TMZ. Bam, 43 ans, est aux prises avec « un cas très grave de pneumonie, compliquée par le COVID-19 », selon la publication, qui rapporte également que le Ancien crétin testé positif pour le coronavirus alors qu’il se trouvait dans les installations médicales. Les médecins auraient décidé de mettre Bam sous ventilateur pendant son traitement aux soins intensifs. Cependant, TMZ rapporte que “l’état de Bam est stable”.

Bam a eu des problèmes de santé cette année. En juin, Bam a été porté disparu par un centre de désintoxication de Floride. Apparemment, Bam a quitté le centre de Delray Beach “après avoir été mécontent des services et des” restrictions “de l’établissement. Quelques jours après le rapport initial, TMZ a rapporté que Bam avait été retrouvé « enfermé dans un hôtel ». Les autorités l’ont ramené au centre de traitement car il était censé suivre une cure de désintoxication en vertu d’une ordonnance du tribunal.

En avril, la mère de Bam, Avril Marguera, a partagé un message sur Instagram (également publié sur le compte de Bam.) « Ce n’est un secret pour personne que Bam a lutté contre la santé mentale et la toxicomanie. Vous avez vu Bam grandir et vous l’avez soutenu dans ses hauts et ses bas. Notre famille vous a laissé entrer dans le chaos qui est notre maison, et nous ne voulons rien de plus que de continuer ce voyage ensemble. Cependant, April a noté que « « le mouvement ‘Free Bam’ a semé la confusion et une menace pour Bam et nos familles. Bien que nous aimions partager nos vies avec vous, certaines choses doivent être traitées en privé, et le traitement en fait partie. La reprise est difficile et encore plus sous le contrôle du public.

“Malgré les rumeurs, Bam n’a jamais [in a] tutelle, mais plutôt une tutelle temporaire des soins de santé pour des raisons non partagées avec le public », indique le communiqué. « Si Bam choisit d’en parler, il le fera quand il sera prêt. Les théoriciens du « Free Bam » ont encouragé sa sortie du traitement, malgré leur manque de connaissances sur les détails, sa santé et son bien-être. Nous vous demandons de bien vouloir respecter le processus et notre famille. En tant que famille élargie, nous vous demandons de soutenir Bam dans son rétablissement, de rester sur la bonne voie et de lui souhaiter bonne chance avec sa sobriété.

À partir de ce rapport d’hospitalisation, la publication Instagram la plus récente de Bam a été publiée le 4 décembre. Bam a posé à côté de son ami et collègue légende des sports extrêmes, Bucky Lask. Le message célébrait l’anniversaire de Bucky. “Je t’aime, Bam”, a écrit Bucky dans les commentaires. « Au plaisir de traîner plus. PMA bébé !”

