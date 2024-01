Bam Margera et sa nouvelle fiancée Dannii Marie tatouées par Mike Quinn à Silverstone Entertainment

LOS ANGELES, 18 janvier 2024 /PRNewswire/ — Silverstone Entertainment Etats-Unis est fier d’annoncer la signature d’un accord de gestion pluriannuel révolutionnaire avec l’emblématique star de la télévision, du cinéma et skateur professionnel, Bam Margera, et sa fiancée, le mannequin de maillot de bain accompli, Dannii Marie. Mené par la vision du chef de Silverstone Mike Quinncette collaboration marque un moment charnière dans l’industrie du divertissement pour Margera et sa future épouse.



Bam Margera et Dannii Marie. (PRNewsfoto/Silverstone Entertainment États-Unis)



Bam Margera, le président de Silverstone Mike Quinn, Juliette Lewis et Dannii Marie. (PRNewsfoto/Silverstone Entertainment États-Unis)



“Quinn, connu pour ses compétences en gestion du divertissement en coulisses, notamment son sens aigu du développement et du développement de talents de haut niveau, est prêt à apporter son expertise pour mener les carrières de Bam et Dannii vers de nouveaux niveaux. L’accord avec Silverstone comprend de nouvelles affaires qui font partie intégrante de la relance globale de Bam Margera et des nouvelles marques mondiales Dannii et Bam, Vampire Mermaid. »

Bam Margera, la star et créatrice de « Viva La Bam » de MTV, est un nom bien connu doté d’un charisme sans précédent et d’une carrière pionnière, laissant une marque indélébile sur l’industrie du divertissement. De son rôle marquant dans la célèbre série MTV “Jackass” à sa liste complète et à succès d’émissions construites autour de lui sur MTV Networks, en passant par son aventure dans le cinéma avec la franchise “Jackass: The Movie”, Bam a toujours captivé le public du monde entier avec son mélange unique d’esprit et de comédie en action, combiné à des cascades audacieuses.

Au fil des années, le pouvoir de star de Margera s’est étendu du jeune pro du skateboard au style intouchable et star de l’émission « CKY » au petit écran et au-delà, comme en témoignent ses incursions dans la télévision, le cinéma, la mode, la musique et l’art. Sa capacité innée à se connecter avec le public s’est traduite par une marque durable qui continue d’évoluer.

Dannii Marie, une star aux multiples facettes dans le monde du mannequin, apporte son propre charme et sa grande sophistication au partenariat amoureux de ses fiançailles avec Margera. Avec une carrière réussie en tant que mannequin de maillot de bain, coach de fitness et de flexibilité, ainsi que coach diététique, Dannii a honoré les pages de publications prestigieuses et s’est imposée comme une figure recherchée de l’industrie.

Dannii est un entraîneur certifié en force et en conditionnement physique possédant une expertise dans diverses modalités d’entraînement. Elle est également une fervente défenseure des droits des animaux et participe activement aux efforts de sauvetage.

Elle est Miss Golden Beach Fitness 2021 et a atteint le Top 5 des classements Miss Bikini US-International et Maxims Finest en 2017 et 2019. Forte d’une expérience lors de prestigieuses fashion week et de racines dans Charleston, Caroline du SudDannii est un talent aux multiples facettes.

Ses intérêts s’étendent au droit des droits des animaux, et elle fait du bénévolat et collabore activement avec Jen Sims pour sauver des chiens maltraités et négligés sur Skid Row à Los Angeles et le comté de Palm Beach.

L’alliance nouvellement formée avec Silverstone Worldwide est sur le point de capitaliser sur les forces collectives de ce trio dynamique. Celui de Mike Quinn les conseils stratégiques en matière de carrière et d’affaires joueront un rôle central dans l’élévation de Bam Margera et de Dannii Marie alors qu’ils se lancent dans ce nouveau voyage ensemble. Silverstone et Quinn ouvrent les portes à tous ceux qui conviennent.

“La collaboration entre Silverstone, l’icône culturelle Bam Margera et sa fiancée Dannii Marie représente pour nous tous un chapitre passionnant de l’industrie. Ils forment un couple dynamique avec une forte éthique de travail et sont vraiment imparables ensemble. Nous nous engageons à tirer parti de nos forces collectives. pour maximiser le potentiel de la marque emblématique de longue date et du nouveau couple puissant. Bam est un esprit artistiquement créatif, un talent unique en son genre comme une pierre rare ; nous le reconnaissons à tous points de vue. Il est véritablement devenu un un événement culturel très remarquable à l’échelle mondiale, représentant la véritable pérennité de la marque, et nous sommes fiers de travailler avec cet heureux couple”, a déclaré Mike Quinn“.

Dans le cadre de la stratégie de lancement/relance, les fans peuvent s’attendre à des vagues de nouveaux contenus, produits, acquisitions de licences, nouvelles musiques, collaborations avec des artistes musicaux, œuvres d’art exclusives sur toile, diffusion radio, médias sociaux, soutiens commerciaux, apparitions personnelles, technologie du divertissement, événements municipaux et la conception d’un skatepark privé et une nouvelle vision des projets télévisés et cinématographiques qui mettent en valeur les talents aux multiples facettes de Bam Margera et l’attrait indéniable de Dannii Marie.

L’accord financier non divulgué témoigne de l’engagement de toutes les parties impliquées dans le développement et l’expansion des gammes de marques Bam Margera et Dannii Marie. Le partenariat de gestion stratégique de Silverstone reflétera la vision commune de créer un contenu percutant, innovant et divertissant qui trouve un écho auprès du public mondial.

Pour toute demande de presse ou de plus amples informations, veuillez contacter :

Cindy Pérez

Divertissement à Silverstone Etats-Unis

310-751-8397

[email protected]

Instagram.com/MightyMikeQuinn

Silverstone Entertainment est une société leader de gestion des talents et de divertissement qui se consacre à l’identification et au développement de talents extraordinaires dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la radio, de la technologie et des nouveaux médias. Dirigé par un vétéran de l’industrie depuis 35 ans Mike QuinnDivertissement Silverstone Etats-Unis s’engage à façonner l’avenir du divertissement grâce à des partenariats stratégiques et à la création de contenu innovant. Bam Margera et Dannii Marie sont représentés par le cabinet CPA Chicago de Daniel Greenman & Co et l’agence de tourisme/divertissement de TKO par le Président, Andrew Goodfriend.

SOURCE Silverstone Divertissement Etats-Unis