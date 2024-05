Bam Margera épouse Dannii Marie après une bataille pour la garde avec son ex-femme Nikki Boyd

la télé

Bam Margera s’est marié avec sa fiancée, Dannii Marie, mardi à la suite de sa bataille pour la garde avec son ex-femme Nicole « Nikki » Boyd.

Rapports TMZ les noces ont eu lieu à l’hôtel historique Val Verde dans le comté de Socorro, au Nouveau-Mexique, où le couple tournerait un film intitulé « Collecting Souls ».

Dans les images obtenues par le média, l’ancien de «Jackass», 44 ans, et son épouse ont été vus se tenant la main alors qu’ils échangeaient leurs vœux alors qu’ils étaient entourés d’une équipe de tournage.

Ils se seraient mariés à l’hôtel historique Val Verde dans le comté de Socorro, au Nouveau-Mexique. TMZ.com

Leurs noces ont été filmées. TMZ.com

La star de « Jackass » portait un ensemble entièrement noir tandis que Marie portait une robe en dentelle à volants. TMZ.com

Pendant leurs vœux, Margera a félicité Marie pour l’avoir aidé à devenir sobre. TMZ.com

Au cours de ses vœux, Margera – qui est en cure de désintoxication depuis plusieurs années – a remercié Marie de l’avoir aidé à devenir sobre.

«Il y a exactement un an, je m’enregistrais au Sunset Marquis à Los Angeles pour vérifier. J’ai acheté suffisamment de drogues pour ne pas vouloir me réveiller et j’ai dit : « Mon Dieu, si je me réveille, eff, mais tu ferais mieux de me livrer les bonbons pour les yeux les plus chauds avec des t-shirts en bonnet A et un pitbull bronzé », se souvient-il. .

Il a dit qu’ils s’étaient rencontrés à la piscine de l’hôtel West Hollywood et que le reste appartenait à l’histoire.

Margera a annoncé ses fiançailles en décembre 2023. danniimarieofficial/Instagram

Ils se fréquentaient depuis plusieurs mois. capitainecrèmebrulée/Instagram

« Je t’aime et je t’aimerai pour toujours et je prendrai soin de toi », a-t-il poursuivi.

« Vous vous êtes débarrassé de tous les connards et des crétins, vous m’avez fait arrêter de boire et vous m’avez remis au skateboard et je ne vous remercierai jamais assez. »

Les représentants de Margera et Marie n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Page Six.

Marie avait précédemment déclaré à Us Weekly qu’elle l’avait aidé à devenir sobre en supprimant les « mauvaises personnes » de ses contacts. danniimarieofficial/Instagram

« Nous avons séjourné dans ce magnifique pool house infesté de cristaux où nous venons de guérir, nous tous, et nous avons éteint les téléphones », a-t-elle expliqué en outre. bam__margera/Instagram

L’ancien skateur professionnel, dont le nom de naissance est Brandon Cole Margera, a précédemment expliqué comment sa nouvelle épouse l’avait influencé pour remettre sa vie sur les rails.

« Je n’ai jamais eu de structure auparavant. Je me réveillais toujours sans savoir quoi faire de la journée. Je regardais simplement de l’autre côté de la rue, je voyais un pub irlandais et je me disais : « Ça a l’air amusant » », a-t-il déclaré à Us Weekly en annonçant leurs fiançailles en décembre 2023.

« Maintenant, je me réveille, je promène les chiens, je m’étire, je vais à la salle de sport, je fais du skateboard. »

Pendant ce temps, le mannequin a expliqué comment elle avait encouragé la star de télé-réalité à faire le ménage après qu’on lui ait ordonné de porter un moniteur de cheville détectant l’alcool en août dernier.

Le mariage de Margera avec Marie intervient plus d’un an après que son ex-femme, Nicole « Nikki » Boyd, ait demandé le divorce. Instagram/Bam Margera

Ils ont été impliqués dans une vilaine bataille pour la garde de leur fils, Phoenix. Instagram/@nikkib124

« Il a traversé [detox] et je ne suis allé nulle part. Nous avons séjourné dans ce magnifique pool house infesté de cristaux où nous venons de guérir, nous tous, et nous avons éteint les téléphones », se souvient-elle.

« J’ai changé son numéro et nous avons juste X les mauvaises personnes et nous y voilà. »

La cérémonie de mariage du couple a lieu plus d’un an après que l’ex-femme de Margera, Boyd, a demandé la séparation de corps – bien qu’il ait affirmé plus tard qu’ils n’avaient jamais été légalement mariés.

Les deux hommes se sont battus devant le tribunal au sujet de leur enfant Phoenix, aujourd’hui âgé de 6 ans.

Margera a affirmé plus tard que lui et Boyd n’avaient jamais été légalement mariés. nikkib124/Instagram

Il l’a également accusé de l’avoir éloigné de leur fils. Instagram/@nikkib124

Il a obtenu un droit de visite surveillée en décembre 2023. Instagram/@nikkib124

Margera a accusé son ex de l’avoir empêché de voir leur fils, mais elle a fait valoir qu’elle suivait les ordonnances de garde et qu’elle ne pouvait pas contrôler qu’il habite « à 3 000 milles de là ».

En décembre 2023, il a obtenu des visites surveillées pouvant aller jusqu’à quatre heures tous les samedis et dimanches à condition de donner à Boyd un préavis d’une semaine.

Après sa séparation d’avec Boyd, Margera est brièvement sortie avec une femme nommée Jessica avant de déclencher sa romance avec Marie.











