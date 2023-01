Bam Margera dit qu’il a été déclaré mort et a subi cinq crises pendant son hospitalisation pour COVID-19

Bam Margera a révélé cette semaine qu’il avait été déclaré mort après avoir été hospitalisé le mois dernier et mis sous ventilateur afin de respirer alors qu’il souffrait de cinq crises distinctes.

La star de télé-réalité a rejoint Steve-O, co-vedette de “Jackass”, dans le dernier épisode de “Wild Ride!” podcast pour discuter de son hospitalisation de décembre qui a failli lui coûter la vie. Les médias ont rapporté le mois dernier que Margera avait demandé un traitement d’urgence dans un hôpital après avoir contracté un cas grave de COVID-19 et de pneumonie.

“En gros, j’ai été déclaré mort le 8 décembre”, a déclaré Margera à Steve-O. “Je ne savais pas que j’avais un COVID noueux et que mon corps se fermait. J’ai fait quatre crises, chacune d’une durée de 10 à 20 minutes.”

“Au quatrième, je me suis mordu la langue si fort qu’elle a failli tomber”, a ajouté le joueur de 43 ans. “Il est devenu si enflé et gonflé qu’il ne tenait pas dans ma bouche. Je buvais du sang infecté, ce qui m’a également causé une pneumonie.”

Au début des années 2000, Steve-O et Margera sont devenus célèbres grâce à la popularité de la série de télé-réalité “Jackass” sur MTV et des films dans lesquels ils faisaient des farces et des cascades extrêmes. Margera a une longue histoire de problèmes de toxicomanie et a été dans et hors des centres de réadaptation au fil des ans pour essayer de rester sobre.

“Je suis allée à l’hôpital et j’ai eu ma cinquième crise, puis je ne pouvais plus respirer sans un tube dans la gorge”, a déclaré Margera. “Je me suis réveillé cinq jours plus tard en pensant que je n’étais là que pour quelques heures. J’ai passé huit jours là-dedans.”

Margera était censée jouer dans le dernier film “Jackass Forever”, mais il aurait enfreint une clause de bien-être dans son contrat pour rester sobre et a été retiré du projet. Plus tard, il a poursuivi les personnalités principales du film, Johnny Knoxville et Paramount, mais a finalement réglé à l’amiable.