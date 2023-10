Baltimore paiera 48 millions de dollars à trois hommes noirs qui ont chacun passé 36 ans en prison pour un meurtre très médiatisé qu’ils n’ont pas commis après que la police les ait arrêtés à tort alors qu’ils étaient adolescents, selon un accord.

Le plus grand règlement de l’histoire du Maryland a été approuvé à l’unanimité cette semaine par le conseil des estimations de la ville de Baltimore, clôturant un procès fédéral intenté par le trio après leur exonération de 2019. Les hommes ont allégué que les détectives avaient pour habitude de contraindre les témoins, pas seulement dans leur affaire vieille de près de 40 ans.

Le procureur de la ville de Baltimore les avait déclarés innocents après une nouvelle enquête. Des témoins oculaires ont renoncé à des témoignages antérieurs qui avaient contribué aux condamnations injustifiées.

« Ce sont des hommes qui sont allés en prison à l’adolescence et qui en sont sortis alors qu’ils étaient de jeunes grands-pères dans la cinquantaine », a déclaré Justin Conroy, conseiller juridique en chef du département de police de Baltimore, au conseil d’administration mercredi lors d’une réunion partagée sur YouTube.

Alfred Chestnut, Andrew Stewart et Ransom Watkins – connus aujourd’hui sous le nom de « Harlem Park Three » – recevront chacun 14,9 millions de dollars. Les 3,3 millions de dollars restants couvriront les frais juridiques, a déclaré Conroy.

Les autorités ont arrêté les mineurs en novembre 1983 pour le meurtre de DeWitt Duckett, 14 ans. L’adolescent se rendait en classe lorsqu’il a été abordé à cause de sa veste bleue Georgetown et abattu.

Chestnut, Watkins et Stewart avaient été retirés plus tôt dans l’après-midi du même collège de Baltimore lors d’une visite dans leur ancien terrain de jeu. La police a également trouvé une veste de Georgetown lors de sa fouille de la maison Chestnut le jour de Thanksgiving, mais la mère de Chestnut avait un reçu pour celle-ci, a déclaré le Mid-Atlantic Innocence Project, un groupe d’aide juridique qui a aidé à prouver leur innocence.

Une demande d’enregistrement déposée en 2018 par Chestnut a jeté un nouvel éclairage sur l’affaire. L’enquête a révélé des preuves montrant que plusieurs témoins ont déclaré aux autorités qu’un autre suspect, âgé de 18 ans, était le tireur. Un élève l’a vu s’enfuir et jeter une arme à feu alors que la police arrivait au Harlem Park Junior High School.

Les autorités de l’époque ont concentré leur enquête sur le trio et l’autre suspect a été abattu en 2002. Conroy a déclaré au conseil des estimations de la ville de Baltimore qu’il n’était au courant d’aucune nouvelle enquête sur l’inconduite du procureur ou sur la fusillade mortelle de 1983.

Le règlement témoigne des « injustices flagrantes » provoquées par un « système judiciaire plus large » depuis longtemps en proie à des problèmes qu’il s’efforce de résoudre, a déclaré le maire de Baltimore, Brandon Scott, dans une déclaration lue à haute voix mercredi par un membre du conseil d’administration.

« Notre ville est dans une position où, en 2023, nous payons littéralement pour la mauvaise conduite des agents du BPD il y a des décennies. Cela fait partie du prix que notre ville doit payer pour réparer les nombreux torts de cette terrible histoire », a déclaré Scott dans le communiqué.

Cette somme s’ajoute au total de 8,7 millions de dollars approuvé en mars 2020 par le Conseil des travaux publics du Maryland pour indemniser les trois hommes.

Dans une publication sur Facebook, le Mid-Atlantic Innocence Project a déclaré qu’« aucune somme d’argent ne peut compenser les 36 années que chaque homme a perdues » en prison.

Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.

James Pollard, Associated Press