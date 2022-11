Baltimore Ravens @ New Orleans Saints: Mark Andrews blessé pour les Ravens, Roquan Smith prêt pour ses débuts en défense | Nouvelles de la NFL

Les Ravens de Baltimore manqueront l’ailier serré vedette Mark Andrews lundi soir

Les Ravens de Baltimore devront se passer de leur ailier vedette Mark Andrews lors de leur match de football du lundi soir avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, car il a été exclu en raison de blessures au genou et à l’épaule.

La sélection All-Pro 2021 et double Pro Bowler n’a pas raté un match depuis 2020. En huit sorties (toutes départs) cette saison, il a réussi 42 réceptions pour 488 verges et cinq touchés – tous des sommets d’équipe.

C’est l’une des nombreuses blessures auxquelles Baltimore (5-3) est confronté. Le receveur large Rashod Bateman a été perdu à cause d’une opération au pied qui a mis fin à la saison, tandis que le porteur de ballon Gus Edwards est “douteux” d’une blessure aux ischio-jambiers ; le receveur Demarcus Robinson (aine), le demi de coin Marcus Peters (quad, genou) et le secondeur Malik Harison (pied) sont également « discutables ».

Bateman est classé deuxième dans la NFL avec une moyenne de 19 verges par prise cette saison. Afin d’essayer de recréer sa capacité de gros jeu, le vétéran récemment signé DeSean Jackson pourrait voir sa première action pour Baltimore lundi soir.

“Je pense qu’il y a une bonne possibilité”, a déclaré l’entraîneur-chef John Harbaugh à propos de ce scénario. “Nous allons continuer à voir comment il va, mais je pense personnellement qu’il est probablement prêt.”

Jackson lui-même a déclaré: “Je suis dans cette ligue depuis longtemps et j’ai eu beaucoup de succès. Si c’est mon moment, je ferai ce que je dois faire pour aider cette équipe à gagner des matchs. C’est tout ce qui compte. .”

Les Ravens devraient également faire leurs débuts avec le secondeur vedette Roquan Smith après son départ des Bears de Chicago le jour de la date limite des échanges de mardi dernier.

Smith est le seul joueur avec plusieurs sacs (2,5) et interceptions (2) cette saison. Il mène également la NFL avec 83 plaqués. Baltimore a abandonné les choix de repêchage de cinquième ronde de 2023, ainsi que le secondeur AJ Klein pour acquérir Smith.

Le coordinateur défensif Mike Macdonald a déclaré à propos de Smith: “Vous échangez contre un gars de calibre … cela change définitivement un peu votre concentration.

“Je pense qu’il a joué tous les snaps jusqu’à présent. Pour aller de l’avant, tant qu’il est au courant de ce que nous lui demandons de faire, il y a de fortes chances qu’il soit là-bas.”

Les saints montent haut après le blanchissage des Raiders

Les Ravens affronteront une équipe des Saints (3-5) lundi soir qui, bien que déçue de leur bilan global, est confiante de remporter une victoire dominante par blanchissage 24-0 contre les Raiders de Las Vegas lors de la huitième semaine.

“C’était bien parce que cela correspondait à qui nous sommes et à ce que nous sommes capables de faire”, a déclaré le secondeur et capitaine défensif des Saints Demario Davis à propos de la victoire des Raiders. “Mais il y a encore plus là-bas et nous devons l’obtenir.”

Les Saints ont cependant eu du mal contre des quarts à double menace. Ils ont remporté de justesse leur match d’ouverture de la saison à Atlanta, où la mobilité de Marcus Mariota pour les Falcons leur a donné des cauchemars, alors qu’ils ont également eu des problèmes contre Kyler Murray lors d’une défaite à la septième semaine.

Cela ne devient pas plus facile pour les Saints alors qu’ils se préparent maintenant pour Baltimore QB Lamar Jackson, qui mène les Ravens avec 553 verges et deux touchés au sol, dont un de 79 verges.

Jackson n’a besoin que de 14 verges au sol supplémentaires pour dépasser le Temple de la renommée Steve Young (4 239) pour le cinquième rang par un quart-arrière de l’histoire de la NFL.

“Vous n’allez pas rencontrer trop de quarts qui courent comme Lamar”, a déclaré l’ailier défensif des Saints Cameron Jordan. “Il est pénible à jouer.”

Jackson a également réussi 1 635 verges et 15 touchés, avec six interceptions, pour le voir parfois parler cette saison pour remporter un deuxième prix MVP de la ligue dans sa carrière naissante.

Le quart-arrière des Saints Andy Dalton n’est certainement pas une aussi grande menace sur le terrain, mais il a donné un coup de fouet à l’attaque en déclin de la Nouvelle-Orléans depuis qu’il a remplacé le partant de la saison Jameis Winston. Les Saints ont en moyenne plus de 400 verges d’attaque lors des cinq départs de Dalton.

Les choses ont également commencé à s’ouvrir pour Alvin Kamara ces dernières semaines. Le porteur de ballon vedette des Saints a plus de 100 verges de mêlée lors de chacun de ses quatre derniers matchs, dont une sortie de trois touchés la semaine dernière contre les Raiders.

“Quand vous pouvez avoir cette communication, cela se traduit dans les matchs par de gros jeux”, a déclaré Dalton à propos de sa connexion avec Kamara qui a conduit à des attrapés TD de 36 et 16 verges la semaine dernière.

“Il fait un excellent travail pour comprendre comment les gens l’ont joué. Il peut en tirer l’expérience et l’appliquer à ce qui se passe à ce moment-là.”

Le receveur large des Saints de la Nouvelle-Orléans, Michael Thomas, a été exclu pour le reste de la saison en raison d’une blessure à l’orteil.

Les Saints ont cependant reçu un coup dur avec la nouvelle cette semaine que l’ancien receveur vedette Michael Thomas devrait manquer le reste de la saison en raison d’une blessure à l’orteil qui nécessite une intervention chirurgicale.

Thomas avait déjà raté cinq matchs avec la blessure, ne jouant pas depuis la troisième semaine. Et c’était après que le large ait connu un bon début de saison, captant 16 passes pour 171 verges et trois touchés.

Le joueur de 29 ans est trois fois Pro Bowler et deux fois All-Pro. Il a établi le record d’une saison de la ligue en 2019 avec 149 réceptions pour un record de 1725 verges.

