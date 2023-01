Baltimore lance un plan pour éloigner les travailleurs des raclettes des coins

BALTIMORE (AP) – Tyemaur Scott a commencé 2023 avec une importante résolution du Nouvel An. Il a juré de quitter les rangs des travailleurs de la raclette de Baltimore, dont la présence intraitable aux intersections animées du centre-ville reste une source de débats publics houleux.

Une confrontation mortelle l’été dernier – lorsqu’un laveur de pare-brise adolescent a tiré sur un conducteur furieux et brandissant une batte de baseball près de l’Inner Harbor pendant l’heure de pointe du soir – a galvanisé des opinions disparates sur la pratique. Et mardi, la police pourrait commencer à émettre des citations de mendicité dans six zones où le travail à la raclette est le plus courant. L’action d’application prévue marque un tournant majeur dans l’approche de la ville en matière de raclage.

Pour certains habitants et responsables de la ville, les jeunes hommes qui lavent les pare-brise pour de l’argent sont des entrepreneurs qui travaillent dur et essaient de survivre dans des circonstances difficiles. Ils représentent une foule de problèmes systémiques auxquels sont confrontés les Baltimoreens noirs, notamment la pauvreté profondément enracinée, le racisme et le désinvestissement à long terme dans les communautés de couleur. Mais d’autres conducteurs du centre-ville les considèrent comme une nuisance et un danger pour la sécurité publique.

Alors que les dirigeants de la ville se sont engagés à s’attaquer enfin aux causes profondes du raclage, les membres du public ont exprimé leur scepticisme quant à savoir si ce dernier effort fournira autre chose qu’une solution de pansement.

Les initiatives passées sont allées et venues avec peu d’impact. Le conseil municipal de Baltimore a interdit la pratique dans les années 1980, les membres blancs du conseil ayant adopté l’interdiction et les membres noirs s’y étant opposés. La ville a ouvert des «stations de raclette», où les jeunes avec des badges approuvés pouvaient travailler après avoir reçu des instructions de sécurité et d’étiquette. Mais l’idée n’a jamais fait son chemin.

En novembre, une collaboration de responsables locaux, de chefs d’entreprise, de travailleurs de la raclette et d’autres parties prenantes a présenté un plan visant à combiner une action limitée d’application de la loi avec de solides efforts de sensibilisation visant à connecter les jeunes économiquement défavorisés à des emplois à long terme et à d’autres ressources, y compris des mentors, des programmes de formation de la main-d’œuvre. et l’aide au logement.

Les responsables ont déclaré que la police de Baltimore commencerait à appliquer les lois anti-mendicité mardi dans six zones d’application de la loi à travers la ville, y compris là où la fusillade s’est produite. Les efforts précédents pour faire sortir les travailleurs de la raclette des coins se sont arrêtés avant l’implication de la police, contrairement à des villes comme New York, où de fréquentes arrestations ont pratiquement éteint les lave-glaces.

Certains travailleurs ont déclaré qu’ils repensaient déjà à la raclette après avoir subi une stigmatisation accrue et une baisse des bénéfices au cours des derniers mois. Pour ces raisons, ainsi que la désapprobation de longue date de sa mère et ses propres ambitions, Scott a déclaré qu’il avait décidé de tourner une nouvelle page.

“C’est comme si j’étais immobile alors que j’aurais pu accomplir tellement plus”, a-t-il déclaré.

Scott, 22 ans, a déclaré qu’il avait commencé à faire de la raclette au moment où il a abandonné ses études secondaires, car il avait besoin d’argent pour subvenir à ses besoins. Il a dit qu’il gagnait récemment entre 40 et 200 dollars par jour.

Il a assisté à un salon de préparation à la carrière vendredi après-midi organisé par le bureau du maire de Baltimore.

De nombreux travailleurs de la raclette grandissent dans des communautés pauvres à majorité noire et utilisent leurs revenus pour payer la nourriture, le logement, les vêtements et le soutien familial. Squeegeeing leur permet de trouver un travail qui n’implique pas la drogue ou la violence des gangs qui sévit dans de nombreux quartiers de Baltimore.

“Je n’ai jamais voulu mettre en péril ma liberté”, a déclaré Scott. Il espère gagner son GED et devenir pompier un jour, mais sa première priorité pour l’avenir immédiat est d’obtenir un revenu stable.

Il a déclaré que le raclage lui avait appris à développer une marque unique de service client. Sa règle numéro un : en cas de doute, éloignez-vous, car “deux torts ne font pas un bien”.

Avec un sourire contagieux et un comportement sans prétention, Scott a déploré le petit groupe de “têtes de nœud” qui donnent une mauvaise réputation aux travailleurs de la raclette de Baltimore.

Certains conducteurs ont déclaré avoir été victime d’une arnaque après avoir remis leur téléphone portable pour effectuer des paiements via des applications de transfert d’argent. D’autres se sont plaints des travailleurs de la raclette entrant et sortant de la circulation aux intersections dangereuses.

En réponse à la fusillade d’Inner Harbor, le gouverneur républicain Larry Hogan a réitéré les affirmations selon lesquelles certaines personnes avaient peur d’entrer dans le centre-ville de Baltimore à cause des travailleurs de la raclette. Il a reproché aux dirigeants de la ville de ne pas avoir mis fin à la pratique.

Scott était sceptique quant au nouveau plan visant à interdire le raclage dans certaines zones. Mais idéalement, a-t-il dit, la menace d’une action des forces de l’ordre motiverait ses pairs à rechercher d’autres opportunités. Les responsables de la ville n’ont pas répondu aux questions lundi pour savoir s’ils prévoyaient d’ajouter plus de zones d’application à l’avenir.

Les responsables ont déjà établi des partenariats avec plusieurs entreprises et agences locales offrant des emplois ainsi qu’une formation de la main-d’œuvre aux anciens travailleurs de la raclette.

Jason Bass, directeur de la culture et de l’impact au Revival Hotel de Baltimore, qui emploie actuellement trois anciens travailleurs de la raclette, a déclaré qu’il espère voir ce nombre augmenter. Vendredi, lors du salon de préparation à la carrière, il a partagé des conseils sur l’entrepreneuriat.

“Ces enfants savent comment traverser les moments difficiles”, a-t-il déclaré. « Personne ne va leur donner. Ils doivent sortir et le gagner.

En ce qui concerne l’emploi formel, de nombreux travailleurs de la raclette doivent surmonter de multiples obstacles avant de rejoindre le marché du travail. Certains sont trop jeunes. D’autres n’ont pas d’identification appropriée, de logement stable, de moyens de transport fiables et de vêtements de travail. Les responsables ont souligné à plusieurs reprises l’importance de répondre à ces besoins sous-jacents sur une base individuelle.

“Il n’y a pas de solution miracle”, a déclaré la maire adjointe de Baltimore, Faith Leach, lors d’une audience publique au lendemain de la fusillade. «Nous avons l’occasion de servir de modèle national sur la façon de traiter les garçons noirs. Ils ne sont pas un problème à résoudre ; ce sont les fils de Baltimore et ils méritent notre meilleur.

Derwin Catchings, un autre travailleur de longue date de la raclette, a déclaré qu’il revenait sans cesse à la raclette parce que le paiement était immédiat. L’argent lui a permis d’aider aux dépenses familiales au cours des dernières années.

“C’est une bousculade”, a déclaré Catchings, 23 ans. “Je gagne de l’argent tous les jours.”

Mais maintenant, sa petite amie est enceinte, ils ont récemment emménagé ensemble et il cherche un emploi plus stable. Il est optimiste quant au prochain chapitre.

Peut-être le plus important, a-t-il dit, le raclage lui a appris la persévérance – comment accepter le rejet et continuer à avancer. D’innombrables conducteurs pourraient refuser ses services, mais il y a toujours un autre pare-brise, un autre feu rouge, un autre dollar.

Par Lea Skene, Associated Press