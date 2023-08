Balthazar, le «plus gros chien» de Grande-Bretagne, est décédé après qu’un chien de 7 pieds pesant le même poids qu’un bébé éléphant a choqué la nation

Le « plus gros chien » de Grande-Bretagne, qui pesait le même poids qu’un bébé éléphant, est malheureusement décédé.

Balthazar, qui mesurait sept pieds de long, est devenu célèbre après avoir participé à l’émission du juge Rinder.

Le Dogue Allemand a dû être endormi après que ses pattes arrière ont cédé et les vétérinaires ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire pour le sauver.

Son propriétaire au cœur brisé, Dixie Monte-Irvine, a déclaré: «C’était le chien le plus calme et le plus doux. Tous ceux qui l’ont rencontré sont tombés amoureux de lui.

« Il a laissé un énorme vide dans tous nos cœurs. Notre autre chien Luna est devenu tellement déprimé à son décès qu’il a perdu beaucoup de poids et le vétérinaire l’a mis sur le compte de la dépression.

« Nous avons dû prendre un autre chien juste pour lui remonter le moral. »

SunOnline a d’abord surnommé Balthazar, « le plus grand chien de Grande-Bretagne » en 2017, suscitant l’attention du monde entier.

Sa famille de Nottingham a même été contactée par des chercheurs pour l’émission judiciaire du juge Rinder, désespérée de faire apparaître le chien.

Dixie, 45 ans, un agent pénitentiaire, a déclaré: « Ils voulaient savoir si quelqu’un avait une réclamation contre lui et finalement ils se sont mis d’accord sur le fait qu’il avait mangé quelques paires de bottes Timberland de mon mari d’alors.

« C’était suffisant pour le faire participer à la série et c’était juste un naturel.

« Il est entré dans le tribunal et a lancé à mon mari un regard de dégoût total. Le juge Rinder l’a décrit comme un « chien géant et bossu avec un penchant pour le cuir ». Ça l’a immortalisé. »

La famille n’avait aucune idée qu’il pouvait battre des records jusqu’à ce qu’on lui demande de monter sur la balance lors d’une visite chez le vétérinaire local.

Malgré ses côtes visibles et sans graisse visible sur son corps, il pesait 16 pierres.

Les vétérinaires n’avaient jamais rien vu de tel.

Dixie a ajouté: « Nous savions qu’il était grand comme tous les grands danois, mais il était juste spécial.

«Quand nous l’avons vu pour la première fois en tant que chiot, il était l’un des 11 et assez petit pour ramper dans ma poche.

«Mais il était si doux. Nous avons trois chats, Buffy, Luna et Fifi, qui dormiraient entre ses pattes géantes et se promèneraient avec lui.

« Il était comme le chef de la meute et quand il est mort, notre chat du Bengale s’est promené dans la maison en hurlant. C’était déchirant pour nous tous.

« Notre autre chienne, Luna, est devenue tellement malade de tristesse qu’elle a perdu beaucoup de poids et avait l’air de personne ne se souciait d’elle.

« Le vétérinaire nous a dit que c’était une dépression. J’ai juste éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas m’occuper d’un autre chien si peu de temps après avoir perdu Balthazar, mais le vétérinaire a dit que c’était la seule chose qui pouvait aider.

Tragiquement, Balthazar n’a jamais pu être officiellement reconnu comme le plus gros chien de Grande-Bretagne, car au moment où la famille a réalisé qu’ils avaient un recordman entre les mains, ses pattes arrière étaient trop faibles pour qu’il puisse se tenir dessus.

« Ils avaient besoin qu’il se tienne sur ses pattes arrière à des fins de mesure », a déclaré Dixie, « mais à ce moment-là, ils étaient trop faibles pour le tenir. J’étais dégoûté de ne pas avoir réalisé plus tôt à quel point il était spécial.

« En fin de compte, c’est sa taille énorme qui a causé sa mort. Le vétérinaire a dit que tous ses organes étaient sains mais qu’il n’arrêtait pas de s’effondrer car l’une de ses pattes arrière ne pouvait pas supporter son poids.

« Le vétérinaire a dit qu’avec un chien plus petit, ils auraient pu amputer la jambe et leur permettre de continuer à vivre, mais traiter Balthazar ressemblait plus à traiter un cheval, donc perdre une jambe s’est avéré fatal.

« J’ai envoyé des messages à des « super vétérinaires » pour leur demander s’ils pouvaient suggérer quelque chose, mais je n’ai rien reçu en retour. J’ai même pensé à l’emmener en Amérique mais à la fin il n’y avait rien à faire.

« Il s’est effondré dans notre jardin et il a fallu presque deux heures à nous trois pour le remettre debout et se mettre au lit. Après cela, il a cessé d’essayer et a commencé à abandonner lentement.

« Il se salissait dans son lit mais à aucun moment il n’a crié ou grondé. Mon petit garçon, qui avait deux ans à l’époque, le nourrissait à la main.

« Le vétérinaire a dit que la chose la plus gentille était de le laisser partir et, à travers de nombreuses larmes, c’est ce que nous avons fait. »

Après avoir été endormi par un vétérinaire, Dixie a fait mettre ses cendres dans un cercueil avec l’une de ses empreintes de pattes géantes.

Elle a ajouté: «Nous avons les cendres et quand je mourrai, je veux que les miennes soient mélangées aux siennes et dispersées quelque part.

« Je ne l’oublierai jamais. C’était vraiment le chien le plus doux et le plus affectueux que vous puissiez rencontrer.

