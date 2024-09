Balouo Salo utilise des sacs remplis de terre pour un centre culturel polyvalent et un musée au Sénégal

Centre Culturel et Musée des Traditions de Balouo Salo

Le Centre Culturel Polyvalent et le Musée des Traditions de Tanaff, Sénégalconçu par l’organisation humanitaire Balouo Salo, incarne un modèle de solidarité internationale et d’innovation durable. Situé dans la région de Sédhiou, le centre vise à préserver les traditions locales et à soutenir le développement culturel et touristique, en offrant de nouvelles opportunités à la communauté locale. Le projet est dédié à la conservation d’objets anciens menacés de disparition, exposés dans le musée espace de promotion du tourisme culturel et de la croissance économique.

La conception et la construction du centre ont été guidées par une démarche durable, en utilisant la technique des « Earthbags » : des sacs de terre d’origine locale, compactés et finis avec des matériaux naturels comme de la terre crue et de la paille. Avec des murs de 65 centimètres d’épaisseur, la structure offre une excellente isolation thermique, gardant les intérieurs frais dans la chaleur subsaharienne. La conception innovante du toit facilite la ventilation naturelle, créant un environnement économe en énergie et confortable. Ces techniques démontrent comment les efforts humanitaires peuvent intégrer des pratiques durables avancées.



toutes les images sont une gracieuseté de Balouo Salo

Balouo Salo renforce les communautés grâce à l’action collective

Un aspect clé du projet était la participation active de la communauté locale. Organisation humanitaire Balouo Salo a formé les habitants du quartier, dont beaucoup étaient d’anciens agriculteurs et des chômeurs, aux techniques de construction durable. Une équipe a travaillé sur le chantier pendant plus de huit mois, dirigée par l’ingénieur et militant Raoul Vecchio, président de Balouo Salo. Ce processus collaboratif a transformé le chantier en laboratoire de formation à ciel ouvert, donnant du pouvoir à la communauté tout en favorisant l’acquisition de compétences et l’autonomie. Plus de 800 bénévoles, dont des étudiants locaux et des groupes de femmes, ont participé au projet, ce qui en fait un véritable exemple de participation collective.

Le centre sert non seulement de musée, mais aussi d’espace éducatif. Il accueille des séminaires, des formations et des conférences, dans le but de renforcer la sensibilisation culturelle, l’éducation et l’entreprenariat dans la région. Le musée présente des objets culturels uniques, tels que l’instrument rituel « Bombolong Mancagne » et le costume traditionnel « Kankourang Mandinga », tous deux importants dans les traditions et le patrimoine locaux. Ces objets, ainsi que l’accent mis par le musée sur la culture locale, visent à attirer le tourisme et à stimuler l’économie régionale.



Le Centre culturel polyvalent de Tanaff incarne la solidarité internationale et l’innovation durable

Soutenu par des collectes de fonds et des partenariats internationaux, notamment le concours Kaira Looro, le projet a été reconnu pour son approche durable et communautaire. Géré par une équipe d’historiens, d’éducateurs et d’anthropologues, le centre assurera la préservation du patrimoine culturel de la région et la promotion d’initiatives éducatives. Le travail de Balouo Salo s’inscrit dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations Unies, transformant les traditions locales en outils d’autonomisation et de croissance, offrant un modèle de solidarité internationale et de développement durable.



le centre de Balouo Salo a pour objectif de préserver les traditions et de promouvoir le tourisme culturel dans la région de Sédhiou



le projet favorise la croissance économique en promouvant le tourisme culturel grâce à la conservation des objets



un toit conçu pour la ventilation naturelle améliore l’efficacité énergétique du bâtiment