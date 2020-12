L’attaquant italien Mario Balotelli a signé avec Monza de la deuxième division pour le reste de la saison 2020-2021, a déclaré le club.

Balotelli est joueur autonome depuis qu’il a quitté son club natal de Brescia plus tôt cette année et le joueur de 30 ans rejoindra un autre ancien joueur de l’AC Milan, le milieu de terrain Kevin-Prince Boateng.

La carrière mouvementée de Balotelli a inclus des séjours dans certains des plus grands clubs d’Europe, notamment l’AC et l’Inter Milan, Manchester City, Liverpool, Nice et l’Olympique de Marseille. Il a également remporté 36 sélections, marquant 14 buts pour l’Italie.

Monza, qui a été promu au deuxième niveau de la Serie B la saison dernière, a été racheté par l’ancien propriétaire de l’AC Milan Silvio Berlusconi en 2018, trois ans après avoir été rétrogradé au quatrième niveau en raison de la faillite.