Balogun sur le déménagement à Monaco : la sortie d’Arsenal était « hors de mon contrôle »

MONACO — L’attaquant américain Folarin Balogun a déclaré à ESPN que la décision de rester ou non à Arsenal l’été dernier était hors de son contrôle.

Balogun a rejoint Monaco pour un contrat d’une valeur allant jusqu’à 40 millions d’euros (42 millions de dollars) l’été dernier et a pris un départ rapide, marquant lors de trois de ses cinq premiers matches, malgré deux rares penaltys ratés contre Nice, son équipe étant en tête de la Ligue 1. .

Dans une interview exclusive à Monaco avec ESPN, interrogé sur ses conversations avec Arteta après son retour de prêt à Reims, Balogun a déclaré : « Il n’a pas vraiment dit grand-chose, il a juste dit que quand je suis revenu, il a juste dit bravo, et il m’a encouragé à continuer.

« Ensuite, en revenant lors d’une pré-saison, il s’agissait simplement pour moi de voir si je m’intégrais dans ses plans et de voir si je pouvais continuer à jouer certains matchs.

« Il a dit qu’il essaierait de m’impliquer du mieux qu’il pouvait, mais bien sûr, il m’a aussi dit que les personnes plus haut placées prenaient des décisions à mon sujet et voyaient ce qui serait le mieux pour moi. Donc les conversations entre moi et lui étaient bons, mais c’était plus à propos du club, de ce qu’ils voulaient faire. »

Folarin Balogun a quitté Arsenal pour rejoindre le club français de l’AS Monaco cet été. Tim Nwachukwu/Getty Images

ESPN a rapporté cet été que Balogun souhaitait jouer au football en équipe première après avoir connu une année réussie en prêt à Reims – où il a marqué 21 buts en championnat.

Cependant, face à l’intérêt de l’Inter Milan et de Chelsea, Arsenal a choisi de conclure un accord avec Monaco.

« Il [his future up in the air] « Ce n’était pas quelque chose qui me rendait anxieux, il s’agissait simplement de voir ce qui voulait être fait », a ajouté Balogun. « C’était hors de mon contrôle, c’est ce que je ressentais. Ce n’était pas quelque chose que je pouvais contrôler.

« La seule chose que je pouvais faire, c’était venir m’entraîner et travailler dur. C’est ce que j’ai fait. Et puis après l’entraînement, j’ai apprécié d’être de retour à Londres. J’ai vu mes amis, j’ai retrouvé ma famille. »

Le joueur de 22 ans a été appelé dans l’équipe de l’USMNT pour les prochains matchs amicaux contre l’Allemagne et le Ghana.