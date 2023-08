Balogun ouvert au transfert de Chelsea avec les Blues enchérissant le plus

Folarin Balogun pourrait se retrouver à changer de club londonien alors que Chelsea s’intéresse de plus en plus à l’attaquant de l’USMNT. L’attaquant actuel d’Arsenal se classe n ° 3 dans l’ordre des attaquants préférés de Mikel Arteta. Avec les fonds sans fin de Chelsea, Balogun pourrait être ouvert à une décision qui justifierait plus de temps de jeu.

L’équipe de Mauricio Pochettino rejoint la course contre Fulham et Monaco pour décrocher l’attaquant. Cependant, seul Chelsea pourrait être en mesure de répondre au prix d’enchère élevé d’Arsenal pour Balogun. Selon le Norme du soir, Chelsea peut atteindre le prix demandé par Arsenal d’environ 51 millions de dollars. Arsenal a déjà refusé une offre de Monaco qui a atteint 44 millions de dollars. À l’époque, certains rapports indiquaient que les honoraires de Balogun pourraient grimper à 65 millions de dollars.

Chelsea a besoin d’un peu de créativité ou de changement dans sa ligne de front. Le club n’a inscrit que deux buts lors de ses deux matches cette année. Lors de la dernière défaite 3-1 à West Ham, les Blues semblaient dépourvus de toute menace offensive pendant une grande partie du match. Seul Carney Chukwuemeka pouvait en mettre un au tableau pour Chelsea. Ses talents sont faits pour une période prolongée après avoir ramassé une blessure.

Bien qu’il ne soit pas dans la même position, Chelsea reste faible au poste d’attaquant. Il est peu probable que Romelu Lukaku revienne dans l’équipe après son prêt avec l’Inter Milan la saison dernière. Par conséquent, seuls Armando Broja et Nicolas Jackson peuvent jouer en tant qu’attaquant pur et dur. Balogun a prouvé ses capacités à ce poste avec Reims la saison dernière en prêt d’Arsenal. Il a marqué 21 buts en 37 matches de championnat avec le club français.

Balogun à Chelsea suscite l’inquiétude des fans de l’USMNT

L’équipe chargée de Chelsea et le changement constant au club au cours des deux dernières saisons ne fourniraient pas à Balogun une base stable. De plus, les supporters de l’USMNT ont des souvenirs moins que bons de leurs brillants talents qui ont déménagé à Stamford Bridge. Christian Pulisic a fait un gros transfert d’argent au club en 2019. Les blessures et les baisses de forme ont relégué la star américaine sur le banc, où il a eu du mal à avoir un impact majeur sur le terrain.

Balogun a déclaré qu’il souhaitait que tout déménagement potentiel soit permanent. De plus, l’attaquant veut des minutes constantes en équipe première. Monaco et Fulham seraient plus susceptibles de fournir cela, notamment parce que les Cottagers perdent Aleksandar Mitrovic au profit de la Saudi Pro League.

Chelsea serait un club majeur pour Balogun s’il correspondait aux énormes demandes d’Arsenal pour l’attaquant.

PHOTO : IMAGO / Panoramique