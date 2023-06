Balogun n’assume pas le poste de départ à l’USMNT : « Je dois gagner ma place »

Doug McIntyre Journaliste de football

Après avoir remporté une bataille de recrutement internationale avec l’Angleterre pour le prolifique attaquant de 21 ans Folarin Balogun, beaucoup s’attendent à ce que la perspective d’Arsenal saute immédiatement dans la formation des États-Unis pour la demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF la semaine prochaine contre son rival mexicain.

Balogun n’en fait pas partie.

« Je ne suppose pas que je vais entrer et commencer », a déclaré Balogun vendredi après que FOX Sports lui ait demandé comment il s’attendait à ce que son premier match très attendu avec les États-Unis se déroule. « Ce n’est pas vraiment la mentalité que j’ai dans la vie. Je cherche juste à impressionner le manager, et s’il sent que c’est bien pour moi de jouer, alors c’est super. Et sinon, s’il veut que je vienne et essaie avoir un impact [as a substitute]c’est ce que je vais faire. »

Avant que Balogun ne s’engage dans l’USMNT le mois dernier, les joueurs et le personnel – et oui, les fans de l’équipe nationale aussi – ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour que le jeune convoité se sente le bienvenu. Balogun, né à New York et élevé à Londres, a cité ces bonnes vibrations peu de temps après que son départ unique de l’Angleterre, qu’il avait représenté au niveau des jeunes, ait été approuvé par la FIFA.

Maintenant qu’il est au camp, Balogun est en compétition pendant des minutes comme tout le monde. Et bien qu’il ait marqué 21 fois pour la Ligue 1 de Reims France la saison dernière – faisant de lui le premier Américain à dépasser la barre des 20 buts dans l’une des ligues Big Five d’Europe – il est aussi le nouveau venu.

Vendredi a marqué la quatrième séance d’entraînement de Balogun avec les États-Unis. Son principal concurrent au poste d’attaquant, Ricardo Pepi, est un habitué des Américains depuis 2021 et espère également occuper un rôle majeur après une solide saison à l’étranger. Pepi a marqué lors de ses deux derniers matches aux États-Unis, une paire de victoires dans la Ligue des Nations en mars, et pourrait facilement rester dans la formation de l’entraîneur par intérim BJ Callaghan pour le match de rancune à enjeux élevés contre El Tri.

De plus, historiquement, il est rare qu’un nouveau venu commence ses débuts à l’USMNT. Le hors concours américain Christian Pulisic a remporté sa première sélection sur le banc. Même chose avec Clint Dempsey et Landon Donovan, qui partagent le record de tous les temps du programme avec 57 buts chacun. Il y a un précédent ici.

« Il va devoir gagner son droit de jouer comme tout le monde », a déclaré le gardien américain et d’Arsenal Matt Turner plus tôt cette semaine à propos de Balogun, avec qui il s’est lié d’amitié lors de la pré-saison des Gunners l’été dernier. « Quand il aura ses chances, j’espère qu’il mettra le ballon au fond des filets. »

Balogun a prouvé qu’il le pouvait. Pendant la majeure partie de la saison dernière, il était à distance de frappe de la superstar du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé au sommet du classement des buteurs de la Ligue 1 avant que Mbappé ne se retire vers la fin de l’année. L’USMNT n’a jamais eu assez de qualité en haut. Il y a une raison pour laquelle US Soccer a fait tout un plat pour débarquer Balogun.

Pourtant, développer une chimie avec d’autres attaquants est particulièrement important pour les avant-centres, qui sont souvent à la merci du service qu’ils obtiennent pour avoir des opportunités de terminer.

« Il est encore très tôt », a déclaré Balogun lorsqu’on lui a demandé où en était ce processus. « J’apprends encore à connaître mes coéquipiers sur le terrain et en dehors, et bien sûr, ce n’est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. C’est donc un élément de patience que nous devons tous avoir pour établir les bonnes relations.

« Nous travaillons définitivement dans ce sens », a poursuivi Balogun. « Mais en termes d’attentes et de choses comme ça, je sais que j’arrive dans cette équipe, j’arrive avec un état d’esprit dont j’ai besoin pour gagner ma place. »

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

