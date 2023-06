Balogun: les commentaires de Southgate n’ont pas eu d’impact sur le choix de l’USMNT

L’attaquant d’Arsenal, Folarin Balogun, a déclaré que Gareth Southgate n’avait eu aucun impact sur sa décision de changer d’allégeance et de jouer pour les États-Unis après que le sélectionneur anglais l’ait exhorté à être patient en attendant une place dans l’équipe nationale senior.

Le joueur recherché de 21 ans, qui a été prêté au Stade de Reims en Ligue 1, a déclaré le mois dernier qu’il représenterait les États-Unis après avoir joué pour l’Angleterre au niveau des moins de 21 ans.

Sa décision est considérée comme un triomphe pour les Américains, car Balogun a marqué 21 buts en Ligue 1 cette saison, après que Southgate a déclaré qu’il lui faudrait du temps pour commencer pour les Three Lions.

Balogun est arrivé au camp d’entraînement de Carson, en Californie, cette semaine avant une confrontation entre le champion américain et son rival mexicain en demi-finale de la Concacaf Nations League.

Folarin Balogun s’entraîne au Dignity Health Sports Park avant la demi-finale de la Concacaf Nations League de l’USMNT contre le Mexique. John Dorton/USSF/Getty Images pour l’USSF

« Ma décision de venir ici était vraiment une décision interne entre moi, ma famille et mon agent. Cela n’avait rien à voir avec les commentaires de Gareth Southgate ou avec le bruit que j’ai entendu de l’extérieur », a déclaré Balogun vendredi. .

« C’était quelque chose que je voulais faire. [was] quelque chose que ma famille a soutenu et à la fin de la journée, je suis juste allé avec mon cœur et j’ai choisi ce que je pensais être le meilleur », a-t-il ajouté.

Balogun a déclaré qu’il s’intégrait déjà parfaitement dans l’équipe et avait reçu une formation sur l’histoire de la rivalité entre les États-Unis et le Mexique.

« C’est une opportunité fantastique, pas seulement pour moi, mais pour l’équipe », a-t-il déclaré. « Le Mexique et les États-Unis ont une grande rivalité, donc j’ai hâte d’y être.

« Et, bien sûr, il n’y aurait pas de meilleure façon de me présenter que de jouer contre une grosse opposition là où ça compte. »