Balogun éligible à l’USMNT après l’approbation de la demande par la FIFA

Les États-Unis peuvent sélectionner Folarin Balogun après que l’attaquant anglais des moins de 21 ans, qui a joué pour Reims en Ligue 1 cette saison, a choisi de représenter le coorganisateur de la Coupe du monde 2026.

La FIFA a annoncé mardi avoir approuvé une demande de la Fédération américaine de football visant à modifier l’éligibilité nationale de Balogun à l’Angleterre. Le joueur de 21 ans né à New York était également éligible pour le Nigeria.

Balogun a confirmé cette décision dans une vidéo sur ses comptes de médias sociaux en utilisant les slogans « Je rentre à la maison » et « Faisons l’histoire ».

C’était la toute première publication sur son compte Instagram, qui comptait déjà 265 000 abonnés.

Balogun a connu une saison exceptionnelle dans le haut niveau français, prêté par Arsenal, marquant 19 buts et s’est battu avec Kylian Mbappe pendant une partie de la saison pour être le meilleur buteur de la ligue. Mbappe mène désormais avec 26 buts pour le Paris Saint-Germain.

Balogun est né à Brooklyn, mais ses parents nigérians vivaient à Londres.

« Mes parents étaient en vacances là-bas pendant quelques mois parce que nous avons de la famille à New York », a déclaré Balogun dans une interview accordée au site Internet de la ligue française plus tôt cette saison. « Mais très peu de temps après ma naissance, nous sommes tous retournés à Londres. »

Balogun a également déclaré: « Londres, c’est ma ville, c’est là où j’ai grandi, où sont mes amis, et si les gens me demandent d’où je viens, je réponds que je suis anglais. Mais, oui, je suis un mélange de tout cela des cultures. »

Il a joué pour l’Angleterre et les États-Unis au niveau des jeunes avant de s’établir avec les U21 anglais.

« Ma décision de représenter les États-Unis est venue de ma famille », a déclaré Balogun mardi. « En fin de compte, c’est devenu une évidence, mais c’est sûr que c’est juste quelque chose que je voulais faire et j’ai l’impression d’être chez moi ici. Représenter les États-Unis signifie beaucoup, plus que les gens ne le sauraient. Je suis très fier et honoré d’avoir cette opportunité, et je veux tout donner pour que notre équipe réussisse. »

Sa décision de représenter les États-Unis intervient cinq semaines avant que l’Angleterre ne dispute le Championnat d’Europe U21 organisé par la Roumanie et la Géorgie. L’Association anglaise de football (FA) a également dû consentir au changement d’éligibilité.

« Nous sommes ravis que Folarin ait choisi de représenter les États-Unis », a déclaré l’entraîneur-chef de l’USMNT, Anthony Hudson, dans un communiqué. « Non seulement c’est un joueur extrêmement talentueux, c’est aussi un homme bon qui va ajouter de la valeur à notre équipe nationale sur et en dehors du terrain à un moment où l’équipe continue de s’améliorer. Il est clair qu’il apprécie ses racines américaines. et nous avons hâte qu’il revienne et fasse partie de l’équipe. »

Les règles de la FIFA permettent aux joueurs de changer d’éligibilité nationale avant de jouer dans un match compétitif au niveau senior.

Les États-Unis ont courtisé Balogun lors d’une visite en Floride en mars et peuvent le sélectionner pour la Gold Cup de la CONCACAF qu’ils accueillent du 24 juin au 16 juillet.

Balogun a déclaré avoir ressenti l’amour des supporters lors de cette visite.

« Je pense que c’est à ce moment-là que j’ai vraiment vu toute la force des supporters américains », a déclaré Balogun. « J’étais là-bas et j’ai juste posté une photo avec mes amis en pensant que c’était juste une photo de vacances. Avant que je ne le sache, j’ai vu plein de commentaires et les gens savaient que j’étais en Amérique, et j’ai vraiment ressenti l’amour de là-bas Il y a eu beaucoup de construction, donc j’ai évidemment vu des gens dire que je devrais choisir de représenter les États-Unis, et c’est juste quelque chose que je suis vraiment heureux d’avoir décidé de faire.