Balogun dit qu’il ne sera plus prêté par Arsenal

Folarin Balogun a passé chacune des deux dernières saisons loin de son club parent Arsenal en prêt. Le premier était à Middlesbrough dans le championnat. Ensuite, lors de cette dernière campagne, Balogun a réalisé de grands chiffres à Reims en Ligue 1. Cependant, il ne souhaite pas un autre départ temporaire des Emirats. Il a la ferme intention de se battre pour une place à Arsenal.

Balogun veut continuer en tant qu’attaquant de premier choix, que ce soit pour Arsenal ou un autre club. Son accord avec Arsenal dure jusqu’à la campagne 2024/25. Pourtant, Balogun n’a fait que deux apparitions avec l’équipe senior d’Arsenal. Cela comprenait un départ dans le premier match de Premier League contre Brentford. Même si ces deux matchs n’ont pas impressionné Mikel Arteta, il a été impressionnant en prêt.

S’adressant aux journalistes après la défaite des États-Unis contre le Canada lors de la finale de la Ligue des Nations, Balogun était catégorique dans son opposition au prêt.

« Ce que je peux dire, c’est que je ne repartirai certainement plus en prêt », a déclaré Balogun. « Je ne suis pas sûr (des) discussions qui vont avoir lieu, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer. Mais je me suis juste engagé à maintenant, j’essaie de rester présent. Je veux évidemment profiter du moment avec mon équipe et ma famille.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Balogun pourrait être en déplacement de façon permanente. L’un d’eux est avec la Juventus, les deux clubs milanais, Marseille et RB Leipzig. S’il va à l’AC Milan, par exemple, il pourrait s’associer à Christian Pulisic, car les Rossoneri visent la star américaine de Chelsea. Il en va de même avec la Juventus, qui veut également Pulisic.

Les précédentes périodes de prêt de Balogun d’Arsenal ont été couronnées de succès

La notoriété de Balogun en Europe a culminé cette saison avec une performance scintillante avec Reims. En 39 matchs toutes compétitions confondues avec l’équipe française, Balogun a marqué 22 buts. Dans le classement des buteurs de la Ligue 1, Balogun s’est classé cinquième, parmi les goûts de Lionel Messi ou Wissam Ben Yedder.

Il est devenu une priorité absolue pour l’USMNT, car il avait le potentiel de jouer pour les Américains, l’Angleterre ou le Nigeria. Il a réalisé les désirs des États-Unis avec son premier but senior avec l’USMNT lors de sa victoire en finale de la Ligue des Nations contre le Canada.

Peu importe où il va, le joueur de 21 ans peut être un démarreur instantané qui peut avoir un impact.

