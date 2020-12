Folarin Balogun a été prévenu pour de grandes choses à Arsenal – et la légende du club Martin Keown est dans le train en marche.

L’attaquant adolescent, qui était lié à une sortie l’été dernier, a fait sa percée aux côtés de Mikel Arteta en Ligue Europa.

Il a marqué son premier but senior quelques secondes après être sorti du banc contre Molde il y a quinze jours et a de nouveau impressionné lors d’un camée plus long contre Dundalk.

Balogun, 19 ans, a fourni une passe décisive et a trouvé le filet lui-même tardivement avec une finition intelligente alors que les Gunners ont éliminé 4-2 vainqueurs lors de leur dernier match de phase de groupes.

Après sa dernière présentation, Keown a exhorté les fans à «se souvenir du nom» et est même allé jusqu’à le comparer à la légende des Gunners Ian Wright et à l’ancienne icône de Manchester United Andy Cole.

S’exprimant sur BT Sport, Keown a déclaré: «Je le regarde en train de penser, ‘souvenez-vous du nom’ ce soir, vraiment, à cause de la façon dont il s’est lié, de bons virages.

«Vous essayez de comparer – est-ce Andy Cole ou est-ce Ian Wright? Il y a ce genre de mouvement autour de lui.

«Je sais que ce sont des joueurs de renom et s’il peut être à la hauteur de cela, il aura une carrière.