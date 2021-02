Balogun a exhorté à faire "bonne décision" et quitter Arsenal par l’ancien artilleur

Le jeune Arsenal Folarin Balogun a été invité à prendre la «bonne décision» et à quitter le club cet été à l’expiration de son contrat.

L’attaquant né aux États-Unis est considéré comme l’un des espoirs les plus brillants de l’académie du club, mais il n’est apparemment pas plus près de conclure un nouvel accord.

Balogun a d’abord ouvert la porte à un éloignement d’Arsenal en raison d’un manque d’opportunités en équipe première, bien que Mikel Arteta l’ait depuis amené dans le giron.

Pourtant, malgré cinq apparitions, marquant deux fois, le joueur de 19 ans n’a pas joué pour les Gunners depuis avant Noël et il est peu probable que ce soit à nouveau cette saison.

La Ligue Europa a été la principale source de temps de jeu de Balogun, mais il n’a même pas fait partie de l’équipe pour l’affrontement avec Benfica jeudi.

L’ancien attaquant d’Arsenal, Benik Afobe, pense que Balogun doit attendre son passage dans le nord de Londres afin de démarrer sa carrière.

« Tout dépend de votre positionnement et de qui est devant vous… Balogun, il est bon, je l’ai vu jouer », a déclaré Afobe à The Beautiful Game Podcast. «Je pense que c’est la bonne décision pour lui de partir.

« Le capitaine [Pierre-Emerick Aubameyang] est un numéro neuf, l’autre numéro neuf est le meilleur buteur cette saison, [Alexandre] Lacazette et Eddie Nketiah ont quelques années de plus que lui et ont également bien réussi.