Après sept décennies sur le trône – la plus longue de tous les monarques britanniques – la reine Elizabeth II est décédée jeudi à 96 ans.

La reine est décédée dans sa résidence d’été écossaise connue sous le nom de château de Balmoral, a annoncé le palais de Buckingham.

Le symbolisme derrière la reine Elizabeth II passant ses derniers jours à Balmoral souligne non seulement l’importance de la résidence dans sa vie, mais aussi le rôle de l’Écosse au Royaume-Uni, a déclaré un expert royal.

“C’est très, très important et je pense que c’est très significatif et très beau que la reine soit morte dans son endroit préféré”, a déclaré vendredi la commentatrice royale Afua Hagan à CTV’s Your Morning.

“Elle avait le palais de Buckingham, elle avait le château de Windsor, mais Balmoral était chez elle. C’est là qu’elle se sentait vraiment chez elle.”

QU’EST-CE QUE LE CHÂTEAU DE BALMORAL ?

Balmoral est un domaine de 50 000 acres dans l’Aberdeenshire, en Écosse, qui servait de résidence privée à la reine, plutôt qu’une résidence royale appartenant au domaine de la Couronne.

Acheté en 1852 par le prince Albert comme cadeau pour sa femme la reine Victoria, le château actuel a été achevé en 1856.

La reine y a passé des vacances d’été célèbres, remontant à son enfance.

Elle a passé une partie de sa lune de miel avec le prince Philip, décédé en avril 2021, à Birkhall, une maison de campagne sur le domaine de Balmoral.

Le prince Charles et la princesse Diana ont passé leur lune de miel à Balmoral. Le domaine est également l’endroit où se trouvaient le prince Harry et le prince William lorsqu’ils ont appris la mort de leur mère en 1997.

Dans une première, la reine a nommé le nouveau Premier ministre britannique Liz Truss à Balmoral plus tôt cette semaine.

“C’est un endroit … qui était populaire auprès d’elle”, a déclaré Hagan. “C’est là qu’elle s’est fiancée, elle adorait y passer ses étés, et en fait, c’est là qu’elle et le prince Philip ont passé leurs meilleurs moments. Tant de belles photos prises dans ce domaine.”

GARDER L’UNION ENSEMBLE

Le corps de la reine devrait se déplacer du château de Balmoral à l’église voisine, Crathie Kirk, avant de déménager au palais de Holyrood dans la capitale écossaise, Édimbourg.

Une fois à Édimbourg, une procession cérémonielle jusqu’à la cathédrale Saint-Gilles le long du Royal Mile de la ville aura lieu avant que le train royal n’emmène la dépouille de la reine à Londres.

Le fils de la reine, âgé de 73 ans, le prince Charles, qui assume le nouveau rôle et le nouveau titre de roi Charles III, entreprendra une tournée au Royaume-Uni dans les prochains jours, avec une visite en Écosse incluse dans ce voyage.

Cela survient alors que le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, fait pression pour un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse, à la suite d’un précédent vote infructueux en 2014.

“Et je pense, en fait, que le fait que la reine soit décédée en Écosse montre l’importance de l’Écosse pour l’union et pour le Royaume-Uni”, a déclaré Hagan.

“Maintenant, le prince Charles va faire un réel effort pour essayer de maintenir cette union ensemble et le fait que le corps ira au château de Holyrood, y étant pendant un certain temps avant qu’il ne soit ramené à Londres, je pense que c’est significatif, Et il s’appuiera sur cela d’une manière comme un moyen de maintenir l’union et de garder l’Ecosse dans le drapeau.



Avec des fichiers de CTVNews.ca Writer Tom Yun, The Associated Press, Reuters et CNN