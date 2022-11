Ballymore Novices’ Hurdle : Hermes Allen 8/1 pour le succès du Festival de Cheltenham pour Paul Nicholls | Nouvelles de la course

Hermes Allen a réalisé une performance étincelante pour rester invaincu depuis qu’il a rejoint Paul Nicholls dans le Ballymore Novices’ Hurdle à Cheltenham.

Acheté pour 350 000 £ après avoir remporté un point à point irlandais, il a été un gagnant facile lors de ses débuts pour Nicholls à Stratford en octobre.

Cependant, cette deuxième année représentait un test tout à fait différent, car Willie Mullins avec Hubrisko et Gordon Elliott sous la forme de Music Drive étaient représentés – ainsi que le prometteur gagnant du pare-chocs de Nigel Twiston-Davies, Weveallbeencaught.

Envoyé une chance de 9-4, Harry Cobden tenait à en faire un véritable concours sur le joueur de cinq ans et a assuré un rythme décent tout au long, mais en descendant la colline en direction de l’avant-dernier, les challengers irlandais occupaient une place importante.

Nicholls ne peut pas faire grand-chose à l’heure actuelle, cependant, et Paul Townend a rapidement perdu la bride sur Hubrisko et s’est évanoui tandis que Music Drive ne pouvait pas non plus s’entendre.

Hermes Allen a délimité clairement pour gagner par neuf longueurs et Sky Bet a réduit le vainqueur à 10/1 pour le Ballymore en mars.

“Aidan Murphy l’a acheté pour John (Hales) au printemps dernier et il a été décevant. Il n’a pas couru, il était arriéré et n’a pas beaucoup montré. Il a passé un été à la maison et n’a pas beaucoup montré avant Stratford, “, a déclaré Nicholls.

“Évidemment, il avait un gros prix et tout le monde pensait qu’il était bon, donc j’étais un peu inquiet à la maison, puis il est allé à Stratford et nous a surpris et a gagné comme il l’a fait. Bryony (Frost) a dit là-bas qu’il était un cheval décent. , il est juste vert et enfantin.

“Depuis ce jour à Stratford jusqu’à aujourd’hui, il s’est amélioré et amélioré, la façon dont il a travaillé, la façon dont il a sauté, tout. “

Il a poursuivi: “Le Challow est une course que j’aime gagner, nous en avons quelques-uns qui peuvent éventuellement y participer, mais vous courriez peut-être le meilleur dans ce domaine. Les gars (propriétaires, qui incluent également Ged Mason et Sir Alex Ferguson) J’adorerais revenir ici au printemps et peut-être qu’il est assez bon. Il ferait trois milles sur un bon terrain ou un peu moins vite, je suppose que nous pouvons faire ce genre de voyage.

“C’est un cheval passionnant et il sera un chasseur passionnant. Il y en a quelques-uns qui vont s’améliorer depuis leur première course, mais il a fait un grand pas en avant.”

Il a ajouté: “Nous avons changé le flux cette année et modifié quelques éléments et cela a aidé. Ils ont fière allure et courent jusqu’à la ligne.

“Nous avions été nourris pendant cinq ans et parfois je pense que vous avez besoin d’un changement. L’année dernière, je n’ai jamais été content que les chevaux aient fière allure et nous avons eu un sort dans la saison où ils ont tous couru terriblement et je n’ai jamais découvert pourquoi. Pour moi, j’avais compris que cela ne pouvait être qu’une chose dans mon esprit, alors nous l’avons changé et c’est la meilleure chose que nous ayons jamais faite.

Première victoire de Cheltenham pour Tizzard Jr

Joe Tizzard a été dans l’enceinte des vainqueurs de Cheltenham en tant que jockey et entraîneur adjoint – et maintenant après le succès d’Amarillo Sky vendredi, il a célébré la victoire en tant qu’entraîneur à part entière.

“C’est formidable de gagner ici. Cheltenham a toujours été un endroit que j’ai aimé et que nous avons aimé en famille”, a déclaré Tizzard.

“Il s’est très bien accroché. C’est un bon coureur de deux milles. Nous choisirons notre chemin et c’est un beau cheval progressif, qui a prouvé aujourd’hui qu’il est juste du bon côté du handicap et j’espère qu’il continuera à s’améliorer. .”