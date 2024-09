Ballons, trampoline et Apples to Apples sont finalistes pour le Toy Hall of Fame – Business News

L’Associated Press – 18 septembre 2024 / 07:13 | Histoire: 507254

Temple de la renommée nationale du jouet via AP Sur cette photo non datée publiée par le National Toy Hall of Fame, on voit les 12 finalistes en lice pour l’intronisation cette année. Les gagnants seront annoncés en novembre.

Le Temple de la renommée nationale du jouet l’idée d’introduire des ballons est lancée.

Loués pour leur polyvalence et leur attrait universel, les ballons ont figuré mercredi sur la liste des 12 finalistes considérés pour cet honneur plus tard cette année, aux côtés d’autres nouveaux prétendants, notamment le trampoline et le jeu de société Apples to Apples.

Un panel de juges experts et le public voteront pour déterminer lesquels des finalistes seront intronisés en novembre.

Parmi les nominés de cette année figurent également les livres-jeux à succès « Choisissez votre propre aventure », qui encouragent les lecteurs à élaborer des histoires ; les camions-jouets Hess, qui marquent la période des fêtes depuis 1964 ; les véhicules télécommandés et le cheval-bâton.

La liste est complétée par les jeux Phase 10, Sequence et le jeu de cartes à collectionner Pokémon, ainsi que par deux nominés éternels, les figurines My Little Pony et les figurines Transformers, toutes deux lancées dans les années 1980.

« Ces 12 jouets représentent une large gamme de jeux, des plus stratégiques aux plus fantaisistes en passant par les jeux physiques, et présentent de nombreuses possibilités de confrontations ludiques. Les juges de sélection et le public auront des décisions difficiles à prendre cette année », prédit Christopher Bensch, vice-président des collections et conservateur en chef.

Les fans peuvent voter pour leurs favoris du 18 au 25 septembre à toyhalloffame.orgLes trois jouets qui recevront le plus de votes du public constitueront un bulletin de vote « Choix du joueur » qui sera comptabilisé avec les votes de 22 historiens et autres experts.

Depuis 1998, le National Toy Hall of Fame a récompensé plus de 80 jouets qui ont inspiré le jeu créatif de plusieurs générations. On y trouve des jouets modestes comme le bâton, l’avion en papier et la boîte en carton, mais aussi des jouets qui ont influencé la culture pop, comme la poupée Barbie et Donjons et Dragons.

L’année dernière, les intronisés étaient des cartes de baseball, Cabbage Patch Kids, Fisher-Price Corn Popper et des jouets en mousse Nerf. Le National Toy Hall of Fame se trouve à l’intérieur du Strong National Museum of Play à Rochester, New York.