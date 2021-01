L’un des plus gros jackpots de l’histoire des États-Unis augmentera encore plus puisqu’il n’y avait pas de gagnant pour le tirage de vendredi du premier prix de 750 millions de dollars du Mega Millions.

Les numéros gagnants étaient 3, 11, 12, 38, 43 et Mega Ball 15

Vendredi soir, les joueurs ont eu la chance de remporter le jackpot du Mega Millions, qui a atteint 750 millions de dollars, le cinquième plus important de l’histoire de la loterie et le deuxième du jeu à ce jour.

Mega Millions a estimé que son prochain premier prix serait de 850 millions de dollars, ce qui serait le troisième de tous les temps. Le dessin est mardi.

Samedi, les joueurs peuvent tenter leur chance dans le tirage au sort Powerball, avec un jackpot prévu de 640 millions de dollars, le huitième plus grand de l’histoire des États-Unis et le plus gros prix du jeu depuis mars 2019.

Les jackpots promus par les deux loteries sont les gains des gagnants qui prennent une option de rente, dans laquelle les prix sont payés sur 30 ans. La plupart des gagnants optent pour l’option cash, maintenant 628,2 millions de dollars pour Mega Millions et 478,7 millions de dollars pour Powerball.

‘Toujours … sous le choc’:Une infirmière COVID-19 de Caroline du Nord remporte un tirage de loterie de la deuxième chance d’un million de dollars

Le jackpot Powerball n’a pas été gagné depuis le 16 septembre, un prix de 94,6 millions de dollars à New York.

Voici ce que vous devez savoir sur les deux jeux:

Mega Millions

Quand est-ce? Mega Millions est tiré tous les mardis et vendredis à 23 h HE.

Mega Millions est tiré tous les mardis et vendredis à 23 h HE. Quelles sont les chances de gagner? Les chances de gagner le jackpot sont de 1 sur 302 575 350 et les chances de remporter 1 million de dollars en faisant correspondre cinq numéros sont de 1 sur 12 607 306. La chance globale de gagner un prix est de 1 sur 24.

Les chances de gagner le jackpot sont de 1 sur 302 575 350 et les chances de remporter 1 million de dollars en faisant correspondre cinq numéros sont de 1 sur 12 607 306. La chance globale de gagner un prix est de 1 sur 24. Quel est le coût pour jouer? Les billets Mega Millions coûtent 2 $ chacun. Megaplier, qui permet aux joueurs d’augmenter de 2, 3, 4 ou 5 fois les gains de prix sans jackpot, coûte 1 $ de plus.

Les billets Mega Millions coûtent 2 $ chacun. Megaplier, qui permet aux joueurs d’augmenter de 2, 3, 4 ou 5 fois les gains de prix sans jackpot, coûte 1 $ de plus. Comment est-ce-qu’on joue? Les joueurs choisissent six numéros dans deux groupes de numéros distincts. Il existe cinq numéros différents de 1 à 70 et un numéro de 1 à 25. Les joueurs peuvent également sélectionner Easy Pick ou Quick Pick et faire dessiner automatiquement les numéros.

Powerball

Quand est-ce? Les tirages au Powerball ont lieu mercredi et samedi à 22 h 59 HE.

Les tirages au Powerball ont lieu mercredi et samedi à 22 h 59 HE. Quelles sont les chances de gagner? Les chances de gagner le jackpot sont de une sur 292,2 millions. Il y a 1 chance sur 24,9 de gagner un prix.

Les chances de gagner le jackpot sont de une sur 292,2 millions. Il y a 1 chance sur 24,9 de gagner un prix. Quel est le coût pour jouer? Powerball coûte 2 $ par jeu.

Powerball coûte 2 $ par jeu. Comment est-ce-qu’on joue? Sélectionnez cinq nombres de 1 à 69 pour les boules blanches, puis sélectionnez un nombre de 1 à 26 pour le Powerball rouge.

Powerball et Mega Millions sont joués dans 45 États ainsi qu’à Washington, DC, et le Powerball américain est également offert à Porto Rico.

Contribuant: Jordan Culver, USA TODAY; Sarah Brookbank, The Cincinnati Enquirer; Le P associé