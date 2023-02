Ballons espions chinois : Les théories déroutantes – et pourquoi aucune n’est de bon augure pour les relations américano-chinoises | Nouvelles du monde

Il y a beaucoup de choses dans l’histoire du ballon espion chinois qui sont vraiment déroutantes.

D’une part, vous pourriez lire les événements comme un acte effronté et agressif d’une puissance soucieuse de maintenir un avantage concurrentiel.

Mais d’un autre côté, il y a de vrais signes que Chine s’engage à améliorer ses relations avec NOUS, ou du moins prévenir une nouvelle détérioration. La réponse officielle du ministère des Affaires étrangères a également été plus directe et plus désolée qu’on ne le voit parfois.

Cet incident – et en particulier son timing, juste deux jours avant le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken devait atterrir à Pékin – semble quelque chose d’une contradiction déconcertante avec les efforts et le travail de la Chine.

N’ayez aucun doute, une énorme quantité d’efforts diplomatiques minutieux des deux côtés aurait été nécessaire pour que cette visite se produise. Président Xi Jinping lui-même reconnu au sommet du G20 l’année dernière que la Chine et les États-Unis doivent faire plus pour s’assurer que la concurrence entre eux ne dégénère pas en conflit.

Les suggestions selon lesquelles M. Blinken devait rencontrer M. Xi lui-même, un niveau d’accès qui n’est pas systématiquement accordé, étaient un signe majeur que la Chine était engagée dans ce processus. Compromettre la visite à la dernière minute n’aura rien fait pour aider une relation déjà caractérisée par la méfiance.

Image:

Les dirigeants américains et chinois se sont rencontrés lors d’un sommet du G20 l’année dernière



Alors pourquoi? Qu’est-ce que la Chine a à gagner qui l’emporte sur les coûts diplomatiques ?

Un certain nombre d’experts dans ce type de technologie de ballon ont pesé, affirmant que les gains pour la Chine en termes de renseignements recueillis seront probablement assez limités.

La plupart des cibles présumées sont probablement déjà observées par des satellites espions.

Bien que ces types de ballons puissent s’attarder plus longtemps au-dessus de certaines zones, les experts disent qu’à cette période de l’année, les courants de vent dont ces ballons dépendent pour la direction ne sont pas fiables et qu’il est donc très peu probable qu’ils aient pu survoler directement leur destination. cible.

D’autres ont également suggéré que les Chinois savaient presque certainement qu’un tel ballon serait détecté, telle est la nature exhaustive de la surveillance américaine de son espace aérien.

En savoir plus:

Les “ballons espions” chinois expliqués

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:04

“C’est un ballon de surveillance chinois”



Si le potentiel d’Intel est limité, quel était l’objectif ?

Il est possible que ce soit le résultat d’une sorte d’expérience ratée ou d’une sorte d’échec dans son système d’auto-termination.

Peut-être que c’était en effet un accident qu’il a fini là où il était.

Ou peut-être était-ce un effort plus conscient pour provoquer et intimider, pour embarrasser les États-Unis – peut-être à quel point il était facile d’entrer dans son espace aérien. Certains membres du Congrès ont spéculé sur le fait qu’il ait été envoyé pour tester les capacités de réponse de l’Amérique ou pour envoyer un message indiquant que la technologie de surveillance de la Chine est égale à celle de son rival.

Ce qui est certain, c’est que, bien que cet incident soit plus visible et médiatisé, la surveillance et l’espionnage sont une réalité grave et répandue.

Le directeur du FBI Christopher Wray a décrit la Chine comme un “défi qui change la donne”. En 2020, il a déclaré que la plus grande menace à long terme pour l’information et la propriété intellectuelle des États-Unis était “la menace de contre-espionnage et d’espionnage économique de la Chine”.

En octobre dernier, le FBI estimait ouvrir une nouvelle opération de contre-espionnage chinois toutes les 12 heures.

Image:

La route du ballon espion depuis la Chine vers les îles Aléoutiennes, à travers le Canada et jusqu’au Montana



Sous M. Xi, les actions et les paroles de la Chine sur la scène internationale sont également devenues plus agressives et sans vergogne. Dans ce contexte, il est également possible que la Chine soit moins investie dans le processus de réparation des relations qu’il n’y paraît.

Il convient de rappeler que l’Amérique s’engage également dans sa juste part de surveillance – les deux parties sont bien connues pour avoir des satellites espions entraînés sur l’autre.

Tout n’est peut-être pas perdu dans les efforts naissants pour tenter de contenir l’inimitié qui existe entre les deux. Les responsables américains insistent sur le fait que les canaux de communication sont toujours ouverts et que la visite de M. Blinken est simplement reportée et non annulée.

Mais ces relations étaient déjà un exercice d’équilibre très complexe, même avant cet incident, toute sorte de percée était jugée improbable, les chances semblent maintenant extrêmement plus éloignées.