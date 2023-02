Ballons de surveillance : des objets non identifiés dans le ciel font craindre de futures crises américano-chinoises

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. On ne sait toujours pas exactement ce que les États-Unis ont tiré du ciel trois fois depuis vendredi, mais les incidents impliquant ce qui sont, pour le moment, de véritables ovnis ont ajouté une couche de drame à l’état déjà difficile des relations américano-chinoises.

Lundi, les États-Unis avaient abattu quatre objets survolant leur espace aérien ou celui du Canada depuis le 4 février, lorsqu’un ballon de surveillance chinois a été envoyé en chute libre dans les eaux au large de la côte de la Caroline du Sud par un avion de chasse F-22. Le transit du ballon à travers les États-Unis a déclenché une tempête de feu domestique, qui a probablement influencé la décision de l’administration Biden de rendre public son abattage de trois autres objets volant à haute altitude vendredi (au large des côtes de l’Alaska), samedi (au-dessus du territoire canadien du Yukon ) et dimanche (sur le lac Huron).

Il y avait peu de détails rendus publics sur ce qu’étaient ces objets, ce qu’ils étaient capables de faire et à qui ils appartenaient. Un commandant militaire américain informant les journalistes au cours du week-end a même déclaré qu’il ne pouvait pas exclure que les objets soient de nature extraterrestre ou extraterrestre. Les interventions américaines, cependant, résultaient du fait que les autorités militaires avaient assoupli les paramètres de leurs radars, détectant ainsi davantage de cibles potentielles pénétrant dans l’espace aérien américain et canadien.

“Ce changement ne répond pas encore complètement à ce qui se passe”, ont rapporté mes collègues, faisant référence à l’ajustement des radars, “et si prendre du recul pour examiner plus de données donne plus de résultats – ou si ces dernières incursions font partie d’un plus action délibérée d’un pays ou d’un adversaire inconnu.

L’administration Biden a offert peu de clarté sur ce qui était en jeu. “Nous ne les caractériserons pas définitivement tant que nous ne pourrons pas récupérer les débris, sur lesquels nous travaillons”, a déclaré un haut responsable de l’administration à mes collègues au cours du week-end. “Je noterais que nous avons tenu le Congrès informé en permanence et nous continuerons à le faire.”

Comment fonctionnent les ballons stratosphériques ? Voici un guide visuel.



10 février : Tir d’objet au large du nord côte de l’Alaska. 11 février : Objet abattu sur le Yukon canadien territoire. 12 février : Objet abattu dessus Lac Huron. Le premier ballon vient de Chine et a été repéré les îles Aléoutiennes au large de l’Alaska et sud-ouest Montana. 4 février : Ballon abattu le sud Côte de la Caroline. 10 février : Tir d’objet au large du nord côte de l’Alaska. 11 février : Objet abattu dessus Le Yukon du Canada territoire. 12 février : Objet abattu dessus Lac Huron. Le premier ballon vient de Chine et a d’abord été repéré sur les îles Aléoutiennes au large de l’Alaska. 4 février : La première le ballon a été tiré en bas du sud Côte de la Caroline.

Pendant ce temps, Pékin avait sa propre histoire à raconter. Lundi, le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé que les États-Unis avaient envoyé au moins 10 ballons non autorisés dans l’espace aérien chinois depuis l’année dernière, une déclaration qui fait suite à la colère du public américain face à l’envoi présumé par la Chine de dizaines de ballons de surveillance à travers le monde. “Les États-Unis devraient d’abord réfléchir sur eux-mêmes et changer de cap, plutôt que de calomnier, de discréditer ou d’inciter à la confrontation”, a déclaré à la presse le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin.

Fonctionnaires américains rapidement rejeté les allégations chinoises comme «fausses» et une tentative de détourner l’attention du programme chinois de surveillance par ballon à haute altitude, qui, selon les États-Unis, a violé la souveraineté de plus de 40 nations sur les cinq continents. Au cours de la semaine dernière, des responsables du Département d’État ont partagé des informations sur ces incursions avec des représentants de dizaines d’autres pays.

Certains analystes voient l’administration Biden exploiter ce qui pourrait être une confusion dans les couloirs du pouvoir chinois sur la façon de gérer la crise, qui, malgré la rhétorique optimiste de Pékin, a été quelque peu embarrassante pour les dirigeants du pays. Désormais, les États-Unis peuvent se rendre dans d’autres pays et citer les événements récents comme preuve de l’impudence géopolitique de la Chine.

“Les exhortations à se méfier des menaces à l’ordre international libéral, ou les avertissements sur les activités chinoises en mer de Chine méridionale, ne peuvent pas être à moitié aussi efficaces pour attirer l’attention du public que d’énormes dirigeables espionnant les installations militaires américaines”, a écrit Richard Fontaine, directeur général. du Center for a New American Security. “Apprendre que leur propre espace aérien peut également avoir été violé par le gouvernement chinois, pendant des années, risque également de raidir les épines à l’étranger.”

Toute affirmation selon laquelle le gouvernement américain utilise des ballons de surveillance au-dessus de la RPC est fausse. C’est la Chine qui a un programme de ballons de surveillance à haute altitude pour la collecte de renseignements, qu’elle a utilisé pour violer la souveraineté des États-Unis et de plus de 40 pays sur les 5 continents. https://t.co/VzPceB6JUh – Adrienne Watson (@NSC_Spox) 13 février 2023

Un ballon chinois fait partie d’un vaste programme de surveillance aérienne, selon les États-Unis

Mais l’air chaud au-dessus des ballons devrait également faire réfléchir les stratèges américains. L’incident, sans doute beaucoup plus faible que l’abattage par la Chine en 2001 d’un avion de reconnaissance EP-3 de la marine américaine au-dessus du sud de l’île de Hainan, a révélé à quel point la dynamique américano-chinoise est actuellement fragile. Il a contraint le secrétaire d’État Antony Blinken à annuler un important voyage à Pékin et remet en question la diplomatie de haut niveau entre les deux plus grandes économies du monde dans un avenir proche.

“Les retombées politiques de l’incident du ballon anéantissent les attentes d’un sommet Biden-Xi bientôt”, a noté le Wall Street Journal. “Certains responsables chinois avaient espéré que la visite prévue de Blinken pourrait ouvrir la voie à un sommet des dirigeants avant même une réunion annuelle des dirigeants de l’Asie-Pacifique à San Francisco en novembre.”

Les analystes avertissent que les lignes de communication actuelles entre l’armée américaine et ses homologues chinois ne sont pas fiables. Les appels de haut niveau dans les moments de tension sont restés sans réponse dans un passé récent. Au-delà de la méfiance privée, les deux pays sont sensibles à l’opinion publique, avec l’administration Biden, en particulier, poursuivie par des faucons de droite toujours prêts à montrer son acquiescement perçu à Pékin.

Tout cela n’augure rien de bon en cas d’affrontement dans un autre point chaud. “Dans ce contexte, il est difficile de voir comment, lors d’une crise potentielle à propos de Taïwan, il y aurait de la place pour des mesures de désescalade”, a écrit David Sacks du Council on Foreign Relations. “Au lieu de cela, il est beaucoup plus probable que les dirigeants de Washington et de Pékin se sentent obligés d’agir rapidement et de prendre des mesures énergiques pour se protéger politiquement.”

“Je crains que l’incident de type EP-3 ne se reproduise”, a déclaré Lyle Morris, chercheur principal à l’Asia Society Policy Institute, à l’Associated Press. “Et nous serons dans des environnements politiques très différents d’hostilité et de méfiance, où cela pourrait mal tourner à la hâte.”

Les États-Unis ont abattu 4 objets du ciel en neuf jours. Ce qu’il faut savoir.

Quelle que soit la profondeur des tensions politiques entre les deux pays, les chiffres économiques indiquent une réalité tout à fait différente. Le commerce bilatéral a atteint un record de 690 milliards de dollars en 2022, ce qui reflète à quel point les économies des deux pays sont indélébilement liées. Si les conditions géopolitiques dictent que les États-Unis et la Chine sont enfermés dans une nouvelle guerre froide, certains experts soutiennent que la rivalité doit être abordée avec la même logique pragmatique que celle du siècle précédent.