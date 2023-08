Ballon ou homme : Virgil van Dijk de Liverpool méritait-il d’être expulsé contre Newcastle ?

Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, était furieux contre les officiels du match après avoir été expulsé dimanche lors de la première mi-temps du match de Premier League des Reds à Newcastle.

Le défenseur néerlandais a vu rouge pour un défi contre l’attaquant de Newcastle Alexander Isak, semblant couper le Suédois avant qu’il ne récupère le ballon.

Quelques minutes plus tôt, Liverpool avait pris du retard sur un but d’Anthony Gordon à St. James’ Park alors que Trent Alexander-Arnold n’avait pas réussi à contrôler une passe en arrière de Mohamed Salah et que l’ancien attaquant d’Everton s’était précipité pour battre Alisson Becker.

Les choses sont ensuite allées de mal en pis puisque Van Dijk a été licencié et le défenseur néerlandais pourrait faire face à un long supporter après avoir initialement refusé de quitter le terrain et s’être mis en colère contre les officiels.

🟥 CARTON ROUGE ! VAN DIJKILa décision de l’arbitre du match est-elle correcte ? pic.twitter.com/OPuCMuqP8U27 août 2023 Voir plus

Suite à son limogeage, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a envoyé Joe Gomez à la place de Luis Diaz, ne laissant que Cody Gakpo et Salah en attaque.

Si Newcastle conserve la victoire, les Magpies auront six points sur leurs trois matches, deux de plus que Liverpool.

