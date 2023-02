Ballon espion chinois: le secrétaire d’État américain Blinken s’entretient avec un haut responsable chinois au sujet d’une visite annulée | Nouvelles américaines

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu avec un haut responsable chinois de son voyage reporté dans le pays.

Des responsables américains ont déclaré que M. Blinken s’était entretenu aujourd’hui avec le directeur du Bureau central des affaires étrangères, Wang Yi, reportant la visite prévue.

Mais le secrétaire d’Etat “a indiqué qu’il prévoyait de se rendre” en Chine “à la première occasion lorsque les conditions le permettront”.

Les responsables ont également déclaré avoir “noté” la déclaration de regret de la Chine, mais ont déclaré que “la présence de ce ballon dans notre espace aérien est une violation claire de notre souveraineté, ainsi que du droit international, et il est inacceptable que cela se soit produit”.

Les querelles diplomatiques surviennent après qu’un ballon de surveillance chinois a été suivi par les services de renseignement américains ces derniers jours.

Lors d’une conférence de presse aujourd’hui, le département américain de la Défense a déclaré que le ballon espion chinois se dirigeait vers l’est mais ne représentait “aucune menace physique ou militaire” pour les civils.

L’attaché de presse du Pentagone n’a pas confirmé l’emplacement actuel du ballon, qui opère à environ 60 000 pieds.

Il n’y a également aucune preuve de la présence de matières nucléaires ou radioactives à bord, mais il a la capacité d’être manœuvré, selon le brigadier général Pat Ryder.

Image:

La route du ballon espion depuis la Chine vers les îles Aléoutiennes, à travers le Canada et jusqu’au Montana



Il a également rejeté Chinois prétend que le ballon était en fait un “dirigeable civil” qui s’était égaré dans l’espace aérien américain.

Les autorités américaines ont déclaré qu’elles connaissaient maintenant l’objet – repéré au-dessus de Billings, Montana, mercredi, près de l’un des trois champs de silos de missiles nucléaires des États-Unis à la base aérienne de Malmstrom – se trouvait un ballon chinois survolant des sites sensibles pour collecter des informations.

Image:

Une carte montrant où le ballon a été repéré et la base aérienne américaine de Malmstrom



Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a reporté une visite de haut niveau en Chine qui devait commencer dimanche.

De hauts responsables du département d’État ont décrit l’incident comme une “violation manifeste de la souveraineté américaine et du droit international” et ont déclaré que les conditions n’étaient “pas réunies en ce moment” pour que M. Blinken puisse voyager.

M. Blinken était prêt à partir pour la Chine ce soir avant que le voyage ne soit reporté, selon Sky News.

Il prévoit de voyager “lorsque les conditions le permettront”, selon des responsables.

Le porte-parole du Pentagone a déclaré que le ballon espion chinois présumé survolant les États-Unis avait “violé le droit international”, ajoutant qu’il ne représentait aucune menace physique pour les personnes sur le terrain.



Le ministère des Affaires étrangères en Pékin a admis que le ballon venait de Chine – mais a déclaré qu’il était destiné à la recherche météorologique et à d’autres recherches scientifiques.

Le porte-parole du Pentagone a déclaré qu’il “surveillait de près la situation et continuerait d’examiner les options”.

Image:

La Chine répond aux affirmations des États-Unis selon lesquelles elle aurait identifié un “ballon de surveillance” chinois au-dessus du Montana



Le ballon restera probablement au-dessus des États-Unis pendant quelques jours, a ajouté le porte-parole.

Les responsables américains ont également confirmé que les renseignements militaires avaient déjà vu des ballons de surveillance similaires ailleurs.

L’objet est soupçonné d’avoir survolé les îles Aléoutiennes, au large de la côte de Alaskaet à travers Canada avant d’entrer aux États-Unis.

Les chefs militaires et de la défense avaient envisagé de tirer le ballon du ciel, mais ont décidé de ne pas le faire en raison du risque pour la sécurité lié à la chute de débris.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a convoqué une réunion de hauts responsables militaires et de la défense pour examiner le profil de menace du ballon et les réponses possibles, qui ont été présentées au président américain. Joe Biden mercredi.

Le président Biden, s’exprimant lors d’une conférence de la Maison Blanche sur les emplois plus tôt dans la journée, a refusé de répondre aux questions sur le sujet.

Les États-Unis ont contacté les responsables chinois “de toute urgence” et ont fait part de la gravité de la situation.

La Chine et les États-Unis ont connu des tensions ces derniers temps, s’affrontant au sujet du bilan de Taïwan et de la Chine en matière de droits de l’homme et de son activité militaire en mer de Chine méridionale.