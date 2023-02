Ballon espion chinois : la réponse de Biden est mesurée mais ancrée dans la réalité | Nouvelles américaines

“Balloongate” est une histoire fascinante pour un certain nombre de raisons, notamment le ballon lui-même.

Le public américain est enfermé dans les commentaires de son voyage alors qu’il progresse sur le continent.

Le Pentagone l’a décrit comme “maniable”, indiquant qu’il était sous le contrôle de quelqu’un.

Si la Chinois le dirigent, où le piloteront-ils, où atterrira-t-il et qui en prendra possession ?

Ce sont les questions matérielles qui interrogent l’armée américaine alors qu’elle surveille la progression du ballon et réfléchit à l’opportunité de l’abattre ou non.

Pendant ce temps, le petit point blanc à 60 000 pieds dans le ciel projette une grande ombre politique.

Image:

Un ballon à haute altitude flotte au-dessus de Billings dans le Montana



Cela a assombri l’atmosphère diplomatique dans la mesure où NOUS le secrétaire d’État Antony Blinken n’a eu d’autre choix que de reporter son voyage à Pékin.

“Inacceptable et irresponsable”, a-t-il dit, en annonçant que sa rencontre avec le président Xi était annulée.

Les responsables du département d’État ont déclaré que les événements “réduiraient l’ordre du jour”, ce qui semble une évaluation juste.

Les pourparlers allaient être assez difficiles compte tenu de l’histoire récente de la relation bilatérale la plus importante du monde – Taiwan, les tensions et tout cela.

La réunion de la semaine prochaine a été considérée comme une réinitialisation des relations, un effort pour réchauffer le dégel diplomatique que nous aurions pu voir au G20 l’année dernière lorsque Biden rencontré Xi.

L’espoir de cette visite était d’établir une structure, une fondation pour des relations améliorées, un style de superpuissance – “investir, s’aligner, rivaliser”, comme les États-Unis décrivent les trois piliers de leurs relations avec la Chine.

Cependant, l’acte d’agression suspendu à l’occasion (littéralement) ne pouvait que saper la confiance et peser les discussions sur l’antagonisme qui existe entre Washington et Pékin.

Le report du voyage était une décision politique importante, alors que les États-Unis négocient une relation que les responsables du département d’État ont décrite comme “la plus complexe et la plus conséquente”.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est dit “confiant” que le ballon soit un dispositif de surveillance chinois, suite à sa décision de reporter son voyage en Chine.



Et pourtant, certaines voix insistent sur le fait que les États-Unis auraient dû aller plus loin.

Les faucons de Washington ont canalisé leur mécontentement via les réseaux sociaux.

Le sénateur républicain Tom Cotton a tweeté : “Le président Biden devrait arrêter de dorloter et d’apaiser les communistes chinois. Abattez le ballon maintenant et exploitez son package technologique, qui pourrait être une aubaine pour le renseignement.”

Des sentiments similaires ont fait écho dans les rangs républicains alors que les opposants au président Biden exigeaient une réponse musclée.

Ce qu’ils ont obtenu, c’est une réaction mesurée, un mécontentement clair ancré dans une diplomatie qui reconnaît une réalité dans laquelle les superpuissances s’espionnent tout le temps.

L’hostilité croissante entre les États-Unis et la Chine est dangereuse pour nous tous.

Le point de vue de Biden semble être qu’un ballon qui ne représente aucune menace militaire et recueille des renseignements limités n’est pas la fin du monde.

Cela ne devrait pas non plus être le cas.