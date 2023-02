“Ballon espion” chinois : des photos montrent que la marine américaine a abattu un appareil de l’océan Atlantique | Nouvelles du monde

Des photos de la marine américaine montrent que le ballon espion chinois présumé abattu est retiré à la main de l’océan Atlantique.

L’appareil, considéré par les États-Unis comme un ballon de surveillance chinois, a été abattu par des avions de chasse au large de la Caroline du Sud samedi.

Des membres du groupe de neutralisation des explosifs de la marine ont transporté, ce qui est décrit comme un ballon de surveillance à haute altitude, hors des eaux au large de Myrtle Beach.

Des feuilles de débris blancs et de poteaux noirs peuvent être vus manipulés par des marins, les responsables décrivant le ballon comme mesurant environ 60 m (200 pieds) de haut et pesant très probablement 71e (1 000 livres).

Deux navires de la marine, l’un avec une grue pour la récupération, ont été envoyés pour l’enlèvement, mais les photos montraient du matériel tiré à la main.

La Chine a dit le ballon était un dirigeable qui a accidentellement survolé les États-Unis. Il a accusé les politiciens et les médias de profiter de la situation.

Les autorités avaient attendu que le ballon passe au-dessus de l’Atlantique pour l’abattre compte tenu de sa taille et de son poids et des risques associés pour les personnes et les biens.

L’examen de l’objet va maintenant avoir lieu pour déterminer ce qu’il est.

Lundi, les garde-côtes américains ont imposé une zone de sécurité dans les eaux pour faciliter l’opération militaire de recherche et de récupération.

On espère obtenir des renseignements en récupérant le ballon et autant de ses composants que possible, a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche.

Une crise diplomatique a été déclenchée par l’arrivée de l’objet, le secrétaire d’État américain Antony Blinken annulant en conséquence sa visite dans la deuxième économie mondiale.

Cette visite très attendue devait être la première du genre depuis 2018.

Mais le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié le ballon de “réaction excessive évidente” qui “viole gravement les conventions internationales”, dans un communiqué publié dimanche.

Il a mis en garde contre de “graves répercussions”.