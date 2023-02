Ballon éclate l’espoir de mettre fin à la spirale des tensions américano-chinoises

WASHINGTON (AP) – Lundi était censé être une journée de modeste espoir dans les relations américano-chinoises. Le secrétaire d’État Antony Blinken devait se rendre à Pékin pour rencontrer le président Xi Jinping dans le cadre d’une tentative à gros enjeux pour apaiser les tensions croissantes entre les deux plus grandes économies du monde.

Au lieu de cela, Blinken passait la journée à Washington après avoir brusquement annulé sa visite à la fin de la semaine dernière alors que les États-Unis et la Chine échangeaient des mots de colère au sujet d’un ballon espion chinois présumé abattu par les États-Unis. Aussi tendue que soit la relation américano-chinoise avant le voyage prévu de Blinken, elle est encore pire maintenant et il y a peu d’espoir qu’elle s’améliore de si tôt.

Même si les deux parties affirment qu’elles géreront la situation dans le calme, les récriminations mutuelles, notamment depuis l’abattage du ballon samedi qui a suscité une vive protestation chinoise, n’augurent rien de bon pour un rapprochement.

Le revers survient à un moment où les deux parties cherchaient un moyen de se sortir potentiellement d’un point bas dans les liens qui a mis le monde sur les nerfs.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a noté lundi que le voyage de Blinken avait été retardé et non annulé. Mais les perspectives de rééchelonnement restent incertaines.

“Je mettrais cela à six” sur une échelle de 10, a déclaré Danny Russel, un expert de la Chine et ancien secrétaire d’État adjoint aux affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique dans l’administration Obama, sur les dommages causés aux efforts diplomatiques actuels entre les deux pays. .

“Les signaux que je vois suggèrent qu’il doit y avoir une pause et une ligne tracée sous l’incident, mais une fois que le drame a traversé son acte final, il semble y avoir l’intention de réorganiser un voyage du secrétaire d’État”, a déclaré Russel, qui est maintenant vice-président pour la sécurité internationale et la diplomatie à l’Asia Society Policy Institute.

L’administration va “commencer avec un sérieux déficit”, a déclaré Russel. « C’est un revers mais il n’est pas impossible de voir un retour. En l’absence de mauvaise gestion, c’est récupérable.

Blinken et de hauts responsables chinois prévoient d’assister à au moins deux réunions internationales – la Conférence de Munich sur la sécurité à la mi-février et une réunion du Groupe des 20 ministres des Affaires étrangères en Inde début mars – qui pourraient fournir des lieux pour un engagement renouvelé.

Mais l’occasion manquée causée par l’incident du ballon peut être difficile à recréer.

Ce n’est pas que les États-Unis et la Chine ne se parlent pas. C’est qu’ils parlent de points de vue extrêmement divergents avec très peu de marge de manœuvre pour que l’un ou l’autre se retire de positions retranchées qui sont souvent directement liées aux conditions politiques à la maison.

Des canaux militaires à militaires sont utilisés, mais ils ont été entravés par l’augmentation des incursions chinoises dans les zones de défense aérienne taïwanaises et les actions agressives en mer de Chine méridionale. Le résultat est que les États-Unis ont intensifié les vols de reconnaissance et les voyages de navires de guerre dans le détroit de Taiwan.

Les voies diplomatiques restent ouvertes, mais elles sont dominées depuis plusieurs années par des désaccords plutôt que par des motifs de coopération potentielle et elles sont désormais encombrées de plaintes de part et d’autre à propos du ballon.

Le président Joe Biden et Xi ont accepté la visite de Blinken lors d’une réunion en novembre en Indonésie. Biden espérait peut-être que son haut diplomate reviendrait de Chine avec des progrès sur des questions allant du commerce, de la sécurité indo-pacifique et du changement climatique aux droits de l’homme et au statut de Taiwan. Au lieu de cela, il fait maintenant face à un maelström politique intérieur juste avant son discours sur l’état de l’Union devant le Congrès mardi.

Les législateurs républicains ont sévèrement critiqué ce qu’ils disent être la faible réponse de Biden à la présence du ballon au-dessus de l’espace aérien américain. Le voyage prévu du nouveau président du GOP House, Kevin McCarthy, à Taiwan cette année devrait s’accompagner de nouvelles plaintes concernant l’approche de l’administration.

Pendant ce temps à Pékin, après avoir initialement adopté une réponse relativement conciliante au ballon, les dirigeants chinois ont adopté une position beaucoup plus dure, probablement en réponse à la réaction nationaliste du public. Après s’être excusée pour le ballon, qui, selon elle, était un engin météorologique qui s’est égaré par erreur dans l’espace aérien américain, la Chine condamne maintenant l’attentat comme une violation inacceptable du droit et des normes internationales qui a retardé le potentiel de dialogue.

“La visite de Blinken en Chine a offert un moyen de stabiliser les relations américano-chinoises”, a déclaré Da Wei, directeur du Centre pour la sécurité et la stratégie internationales de la prestigieuse université Tsinghua de Pékin. Le report a maintenant “considérablement réduit” la fenêtre pour cela, a-t-il déclaré.

Indépendamment des implications politiques pour les deux, les développements ont mis à nu la nature extrêmement fragile de ce que beaucoup avaient espéré être une rivalité économique, politique et militaire gérable.

Les tensions entre les États-Unis et la Chine, notamment à propos de Taïwan, ont été une source de profonde préoccupation pour Washington et nombre de ses alliés. Ils craignent qu’un conflit ouvert ne cratère l’économie mondiale et leurs inquiétudes ont été exacerbées l’année dernière avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, sur laquelle la Chine s’est largement rangée du côté des Russes.

Dans le même temps, la Chine et les États-Unis ont été sur une trajectoire de collision sur d’autres questions, notamment l’agressivité croissante de la Chine dans les mers de Chine méridionale et orientale, qui a mis des alliés américains comme le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et la Thaïlande sur les nerfs, sans parler de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

La répression continue de la Chine contre les militants pro-démocratie à Hong Kong, son bilan en matière de droits de l’homme dans la région occidentale majoritairement musulmane du Xinjiang, le harcèlement et l’emprisonnement de chrétiens et d’autres minorités religieuses ailleurs, et la campagne en cours contre les dirigeants tibétains sont tous devenus des irritants importants dans les liens.

Au cours des cinq dernières années, les relations sino-américaines sont entrées dans une nouvelle phase d’aggravation de confrontation, de conflit et de concurrence, a déclaré M. Da, qualifiant la période actuelle de “nouveau type de guerre froide”.

“C’est très différent de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique, mais si nous définissons la guerre froide comme les deux plus grands pays du monde enfermés dans des affrontements et des conflits féroces d’une manière qui n’implique pas l’armée et les guerres… nous évoluent rapidement dans cette direction », a déclaré Da.

___ L’assistante de presse de l’AP, Caroline Chen à Pékin, a contribué.

Matthew Lee, l’Associated Press