Ballon d’Or Football Award offrira des NFT aux gagnants

Les vainqueurs du Ballon d’Or de cette année, la plus haute récompense pour les footballeurs individuels, recevront des jetons numériques pour accompagner leurs trophées étincelants, ont annoncé jeudi les organisateurs à l’AFP.

Le prix basé en France, géré par le groupe de médias Equipe, récompense les meilleurs joueurs du beau jeu depuis 66 ans, leur conférant une renommée mondiale et un trophée sous la forme d’un ballon de football en or.

Mais cette année, Equipe cherche à se lancer dans le secteur de la cryptographie, offrant une gamme de jetons numériques (NFT) – gratuits pour les gagnants mais avec des centaines d’autres vendus au public.

Le sport regorge de projets NFT alors que les organisateurs, les clubs et les joueurs cherchent à tirer profit de leur renommée.

Les jetons sont des morceaux de code informatique stockés sur une blockchain, le registre numérique qui contient des informations sur les actifs numériques.

Ils peuvent être liés à une œuvre d’art, un avatar de jeu vidéo ou un objet du monde réel, comme avec le Ballon d’Or.

Les NFT sont généralement achetés par des personnes qui espèrent les revendre à profit, leur valeur étant basée sur la rareté et la possibilité de recouvrement supposées.

Mais l’ensemble du secteur de la cryptographie a subi une déroute cette année avec la valeur des devises et des actifs tels que les NFT en train de se faire mal.

Néanmoins, Equipe a déclaré que les NFT du Ballon d’Or faisaient partie d’une stratégie à plus long terme.

“Cette première collecte sera suivie d’autres car le Ballon d’Or, et plus largement les groupes Equipe et Amaury, souhaitent se projeter durablement dans l’univers du web3, la nouvelle ère de l’internet décentralisé”, précise le média. groupe.

Equipe a déclaré qu’elle mettrait aux enchères trois NFT qui donneraient aux détenteurs un “accès VIP” à la cérémonie de remise des prix le 17 octobre, suivi de centaines d’autres après la cérémonie.

Karim Benzema, l’attaquant de la France et du Real Madrid, est le grand favori pour remporter le prix masculin cette année.

De manière appropriée, il a lancé sa propre collection NFT plus tôt cette année.

