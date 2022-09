Ballon d’Or ajoute le prix Socrates pour les joueurs qui s’attaquent aux problèmes sociaux

Les organisateurs du Ballon d’Or ont annoncé mercredi qu’ils ajoutaient un prix humanitaire à la cérémonie de cette année, nommé en l’honneur de Socrates, l’élégant milieu de terrain brésilien, également titulaire d’un diplôme de médecine.

“Le Prix Socrates récompensera la meilleure initiative sociale de champions engagés”, indique un communiqué du magazine France Football, qui décerne le Ballon d’Or.

Ces initiatives comprendront celles favorisant l’intégration sociale, la protection de l’environnement ou l’aide aux groupes défavorisés, menacés ou victimes de conflits.

France Football a déclaré avoir choisi Socrates, décédé en 2011 à l’âge de 57 ans, en raison de son engagement dans une campagne qu’il avait aidé à organiser dans son club, les Corinthians de Sao Paulo, alors que le Brésil était sous une dictature militaire appelée “Démocratie corinthienne”.

Alors qu’ils ont été avertis de cesser de s’ingérer dans les affaires politiques, les joueurs sont restés impunis en raison de leur notoriété et parce qu’ils se sont concentrés sur l’introduction de la démocratie uniquement dans leur club, insistant sur le fait qu’il y avait un vote sur les décisions concernant la gestion du club.

Le prix sera décerné par un jury qui comprend l’ancien milieu de terrain du Brésil et du Paris Saint-Germain Rai, qui est le frère cadet de Socrates, ainsi que des représentants de France Football et des dirigeants de l’organisation Peace and Sport basée à Monaco.

“Socrates toujours croyait au pouvoir du sport de mobiliser et de transformer la société pour la rendre plus égalitaire », a déclaré Rai dans un communiqué. “Il l’a démontré en tant que joueur à travers son combat pour la re-démocratisation du Brésil.

“Onze ans après sa mort, il reste le symbole du champion engagé pour un monde plus juste.”

Le gala du Ballon d’Or aura lieu à Paris le 17 octobre.

