Ballon d’Or 2023 : Messi et Haaland en tête des nominés

Lionel Messi et Erling Haaland sont en tête de la liste des 30 joueurs candidats au Ballon d’Or 2023 après que le magazine France Football a annoncé mercredi les nominés.

La nomination de Messi intervient un an après qu’il ait été exclu de la liste restreinte. S’il remportait le Ballon d’Or masculin cette année, ce serait la huitième fois qu’il remporterait ce prix – le deuxième plus grand nombre étant Cristiano Ronaldo avec cinq. En février, Messi a également remporté pour la deuxième fois le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Ronaldo, qui joue désormais pour Al Nassr en Arabie Saoudite, n’a pas été retenu pour la première fois depuis 2003.

Le gagnant sera annoncé lors d’une cérémonie au Théâtre du Châtelet à Paris le 30 octobre.

Messi a conduit l’Argentine à remporter la Coupe du monde 2022 en décembre – le seul trophée majeur qui lui avait échappé au cours de ses 21 ans de carrière – et a finalement remporté le trophée à sa cinquième tentative.

Choix de l’éditeur

Au niveau des clubs, Messi a connu une année mitigée. Il a connu des difficultés au Paris Saint-Germain lorsque l’équipe française a été éliminée de la Ligue des champions en huitièmes de finale pour une deuxième saison consécutive, bien qu’il ait aidé l’équipe à remporter un 11e titre de Ligue 1.

Cependant, il a mis fin à son séjour à Paris cet été en choisissant de rejoindre l’Inter Miami pour un transfert gratuit, où il a eu un impact immédiat en les aidant à remporter la Coupe des Ligues et à prétendre à une place en finale de l’US Open Cup.

Pendant ce temps, Erling Haaland a également été nominé et pourrait constituer le concurrent le plus fort de Messi pour le prix. L’attaquant norvégien a marqué 52 buts en 53 matchs toutes compétitions confondues alors que Manchester City a remporté les titres de Premier League, de FA Cup et de Ligue des Champions.

Le joueur de 23 ans a battu le record de buts de la Premier League sur une seule saison avec 36 buts lors de sa première campagne en Angleterre.

L’attaquant a également remporté de nombreux prix individuels pour ses performances époustouflantes, notamment celui de joueur de l’année de la PFA, de joueur de la saison de Premier League et de joueur masculin de l’année de la Football Writers’ Association.

Sans surprise, les joueurs de Manchester City et d’Argentine dominent la liste des nominés cette année. Sept joueurs qui ont aidé City à remporter le triplé la saison dernière, dont Haaland, figuraient sur la liste restreinte, tandis que quatre joueurs argentins, dont Messi, ont participé au troisième triomphe de leur pays en Coupe du monde.

Liste complète des nominés au Ballon d’Or masculin :

André Onana – Manchester United/Cameroun

Josko Gvardiol – Manchester City/Croatie

Karim Benzema – Al-Ittihad

Jamal Musiala – Bayern Munich/Allemagne

Mohamed Salah – Liverpool/Egypte

Jude Bellingham – Real Madrid/Angleterre

Bukayo Saka – Arsenal/Angleterre

Randal Kolo Muani – Paris Saint-Germain/France

Kevin De Bruyne – Manchester City/Belgique

Bernardo Silva – Manchester City/Portugal

Emiliano Martínez – Aston Villa/Argentine

Khvicha Kvaratskhelia – Naples/Géorgie

Ruben Dias – Manchester City/Portugal

Nicolo Barella – Inter Milan/Italie

Erling Haaland – Manchester City/Norvège

Yassine Bounou – Al Hilal/Maroc

Martin Ødegaard – Arsenal/Norvège

Julián Álvarez – Manchester City/Argentine

Ilkay Gündogan – Barcelone/Allemagne

Vinícius Júnior – Real Madrid/Brésil

Lionel Messi – Inter Miami/Argentine

Rodri – Manchester City/Espagne

Lautaro Martínez – Inter Milan/Argentine

Antoine Griezmann – Atlético Madrid/France

Robert Lewandowski – Barcelone/Pologne

Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain/France

Kim Min-jae – Naples/Corée du Sud

Victor Osimhen – Naples/Nigéria

Luka Modric – Real Madrid/Croatie

Harry Kane – Bayern Munich/Angleterre